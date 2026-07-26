La Policía alemana abate a tiros al sospechoso del ataque en el Orgullo de Berlín

El contexto El hombre presuntamente atropelló con un vehículo a varias personas que se encontraban celebrando el Día del Orgullo LGTBI, dejando una mujer fallecida y casi 30 heridos.

El sospechoso del atropello múltiple que resultó en una persona fallecida y cerca de 30 heridos durante el evento del Orgullo LGTBI en Berlín fue abatido por la Policía. La operación tuvo lugar en un complejo de huertos urbanos en Spandau, un distrito a las afueras de la ciudad, según informó la cadena de radio alemana 'RBB'. Hasta el momento, la Policía de Berlín no ha emitido un comunicado sobre el incidente. La noticia está pendiente de ampliación. Mantente informado con laSexta para conocer toda la actualidad y el mejor contenido.

El sospechoso del atropello múltiple que dejó una fallecida y cerca de 30 heridos durante la celebración del Orgullo LGTBI en Berlín ha sido abatido por la Policía en una operación llevaba a cabo en un complejo de huertos urbanos situado en Spandau, un distrito en las afueras de Berlín, según ha informado este domingo la cadena de radio alemana 'RBB'. Por el momento, la Policía de Berlín no se ha pronunciado al respecto.

Además, según el diario 'Bild', hubo una operación policial en una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés, que fue rodeada por las fuerzas especiales, quienes dispararon tas ser atacados por el fugitivo. De acuerdo con las fuentes citadas por este medio, el presunto autor del atropello ha sido identificado como Abdul Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana.

El conductor presuntamente se dio a la fuga tras abandonar el vehículo que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín. Un portavoz de la Policía de Berlín explicó que sobre las 22:00 (20:00 GMT) del sábado, un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas, algo tras lo que las autoridades buscaban al responsable o responsables del atropello.

Tras el ataque, se desplegó un amplio dispositivo policial en la zona donde miles de personas se encontraban celebrando el Día del Orgullo LGBTI, una celebración que fue suspendida tras lo ocurrido.

El vehículo utilizado en el atropello, una furgoneta blanca, fue encontrado por las autoridades, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, un gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.

Clasificado como "amenaza islamista"

Abdul Ballout, un joven de 21 años nacido en Alemania y de madre libanesa, era el principal sospechoso del ataque y la persona más buscada en Alemania. Nacido en Berlín en 2005, le condenaron a un año y diez meses de cárcel en una pena que, tal y como ha expuesto Alexander Dobrindt, ministro del Interior alemán, "se habría suspendido con libertad condicional".

Delgado, de 1,90 y pelo negro, varios medios alemanes apuntaron a que vivía en un calle del barrio de Schöneberg, en el centro de la ciudad, a pocos minutos de la plaza de Potsdam y del lugar donde se produjo el atropello. Ya durante la noche los agentes irrumpieron en su vivienda para realizar un registro, dejando el piso completamente precintado mientras también registraban la vivienda de su hermana en Neukölin.

Tal y como cuentan en Süddeutsche Zeitung, Ballout estaba clasificado como "amenaza islamista", por lo que las autoridades le consideraban radicalizado y capaz de actuar con violencia. Según dicen, le detuvieron en Berlín cuando regresaba de Líbano y estuvo en prisión hasta mayo de 2026 por sospecha de terrorismo. Según parece, y tal y como dice un agente de seguridad, el joven se había radicalizado en los últimos tiempos.

El alcalde condena el "hecho horrible"

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó el "hecho horrible" que marcó una jornada que se había celebrado en un ambiente festivo, pacífico y muy bien organizado, aunque reconoció que las autoridades deben analizar aún cómo un coche pudo entrar en la zona donde se encontraban los participantes de la fiesta.

"Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría a un acto con un muerto y muchos heridos", lamentó Wegner, quien ha manifestado que "Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad y se va a seguir posicionando así".

Para el Día del Orgullo LGBTI, la Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2.000 policías. Tras el atropello, se movilizaron cientos de agentes, además un centenar de operativos de los servicios sanitarios, entre ambulancias y bomberos en una zona que quedó acordonada.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido