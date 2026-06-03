Leire Díez pidió a Juanfran Serrano que buscara trabajo a la mujer que denunció al fiscal Grinda por un delito sexual

Los detalles La fontanera del PSOE escribió varias veces al diputado socialista pidiendo que insistiese "para que la empleen". Finalmente, celebró el trabajo afirmando que "Juanfran ha sido obediente".

Recientemente, surgieron imágenes de Pedro Sánchez en la Ejecutiva del PSOE, donde daba una palmadita en la espalda a Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén. Este gesto cobró relevancia tras la publicación del auto del juez Pedraz en el caso Leire Díez, que menciona a Serrano. Según el sumario, la fontanera del PSOE pidió a Serrano en 2024 que ayudara a una mujer, denunciante de un delito sexual contra el fiscal Grinda, a conseguir un empleo. Leire Díez, implicada en la trama, contactó con Serrano para que interviniera, y finalmente, la mujer fue contratada en Residuos Urbanos de Jaén, lo que Díez celebró.

Hace unos días se destacaron unas imágenes de Pedro Sánchez en las que se le veía en la Ejecutiva del PSOE dando una palmadita en la espalda a Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén. El hecho es poco notorio por sí mismo, pero la clave es que hizo ese guiño al socialista después de que se publicase el auto del juez Pedraz por el caso Leire Díez y en el que se menciona a Serrano.

Según el sumario conocido este miércoles, y al que ha tenido acceso laSexta, la fontanera del PSOE pidió a Serrano en 2024 que consiguiera un puesto de trabajo a una mujer que había denunciado al fiscal Grinda por un delito sexual cuando ella era menor de edad.

Cabe recordar además que, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, la trama habría intentado comprar a Grinda para obtener información del fiscal jefe Alejandro Luzón como parte de su presunta campaña para desestabilizar procedimientos judiciales contrarios al partido.

Según declaró la denunciante, trabajadora de Residuos Urbanos de Jaén hasta marzo de 2026, conoció a Leire Díez en el Hotel Radisson Red de Madrid unos meses antes de que se celebrase el juicio contra Grinda, en 2024. Leire le dijo que "intentaría ir a por él para que saliera a la luz el caso" y "nunca indicó si estaba actuando en nombre de terceros".

Posteriormente a ese encuentro, se volvieron a reunir, en este caso en la sede del PSOE en Ferraz. Tal y como exponen los mensajes aportados por los investigadores fechados en octubre de 2024, en los que la denunciante le dijo a Leire que "le encantó ver la sede".

En dicha visita a Ferraz, supuestamente le presentaron a Santos Cerdán y mantuvo una reunión con el entonces secretario de organización socialista, Leire Díez y Henry Molano, "donde hablaron exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda, diciéndola que todo saldría bien en el juicio".

La búsqueda de trabajo

Meses más tarde, Leire Díez le preguntaba a la denunciante si la habían llamado para trabajar, a lo que ella comentaba que no. Entonces, según los mensajes plasmados en el sumario de diciembre de 2024, la fontanera contactó con Juanfran Serrano y le comentó la situación de la denunciante, pidiéndole que hiciese algo.

"Juanfran, me escribió la niña. No la han llamado para trabajar. Pega un toque, porfa", le dijo al exalcalde de Bedmar y Garcíez (Jaén). En febrero le volvió a insistir sobre este asunto. "Oye, no han llamado a trabajar a la niña víctima de los abusos del fiscal. Insistes para que la empleen?", le escribió. "Lo vuelvo a decir", respondió él.

En marzo, Leire se volvió a interesar por la situación de la joven y le preguntó si la habían llamado, a lo que ella contestó afirmativamente. "Pues bien, me volvieron a llamar de Resurja (Residuos Urbanos de Jaén) para unos meses", le dijo. Leire mostró su alegría y expuso que "Juanfran ha sido obediente".

"Sé que ha hablado con Resurja y que luego ibas a otra cosa, pero no me acuerdo del nombre", añadió. Según declaró esta mujer, ha ido encadenando contratos temporales "con períodos de inactividad" en Rersurja hasta este mismo año.

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