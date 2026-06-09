Surgen dudas en el Gobierno sobre la directora de la Guardia Civil a quien siguen apoyando en público mientras insisten en ridiculizar a Leire Díez

Los detalles Fuentes del Gobierno recalcan a laSexta que la fontanera del PSOE "fantaseaba mucho" y que si todo lo que se recoge en el sumario judicial fuera cierto "habría que darle el premio de Isabel la Católica" porque "desde Mata Hari no se veía nada igual".

En el Gobierno persisten en ridiculizar a Leire Díez, calificándola como 'Antoñita la Fantástica' por su tendencia a aparentar más de lo que realmente era. Ministros del Ejecutivo la caricaturizan, señalando que "fantaseaba mucho" y que si todo lo que aparece en el sumario del juez Pedraz es cierto, merecería el premio de Isabel la Católica. En cuanto a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, aunque públicamente el Gobierno la defiende, internamente hay dudas sobre su continuidad debido a sus reuniones con Díez. Un miembro del Ejecutivo sugiere que debería considerar su dimisión por responsabilidad política.

En el Gobierno vuelven a ridiculizar a Leire Díez. Insisten con la tesis de que la fontanera del PSOE es más bien 'Antoñita la Fantástica' y que le gustaba aparentar más de lo que realmente era. Aunque, eso sí, empiezan a dudar de la situación política de Mercedes González, directora de la Guardia Civil.

Así lo han explicado fuentes del Gobierno a laSexta. Con respecto a Díez, hay ministros del Ejecutivo que hacen toda una caricatura del personaje.

Las citadas fuentes aseguran que "fantaseaba mucho", que si realmente es cierto todo lo que aparece en el sumario del juez Pedraz sobre ella, entonces "le tienen que dar el premio de Isabel la Católica" porque "desde Mata Hari no se veía nada igual". "Es todo terriblemente chusco", añaden.

Esas palabras vienen textualmente de ministros del Gobierno porque todos le reprochan a Leire Díez que presumiera de su relación con Pedro Sánchez. "Es la constatación de que no tenía tal relación", recalcan.

Respecto a la directora de la Guardia Civil, públicamente el Gobierno la sigue defendiendo. Ahora bien, internamente, según ha podido saber laSexta, ya hay algún miembro del Ejecutivo que sostiene que Mercedes González debería marcharse por mentir sobre sus reuniones con Leire Díez, que la UCO señala que fueron hasta tres.

"Es una clara contradicción a la que ella tiene que dar explicaciones", afirman fuentes del Gobierno. En Moncloa reiteran que su comportamiento fue correcto e impecable, pero son conscientes de la delicada situación política de Mercedes González. Por ello, un destacado miembro del Gobierno ha comentado a laSexta que "en política hay que ser responsable" y que en su situación sabría qué hacer. Es decir, se le está indicando la puerta de salida.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido