La Guardia Civil admite tres reuniones de su directora con Leire Díez: en una pidió ayuda para el agente imputado Villalba

Los detalles La Guardia Civil insiste en que Mercedes González apenas tuvo contacto previo con Leire y que la fontanera se presentó como periodista 'freelance'.

La Guardia Civil ha reconocido que su directora general, Mercedes González, se reunió en tres ocasiones con Leire Díez, aunque asegura que los encuentros no trataron sobre su trabajo en la institución. Según un comunicado, el primer encuentro duró 15 minutos y Leire informó a González sobre su nueva situación laboral como freelance. En una tercera reunión, Leire solicitó que el comandante Rubén Villalba, imputado en un caso judicial, pudiera volver al trabajo, pero González rechazó la petición. La UCO apunta que Leire buscaba desestabilizar causas perjudiciales para el PSOE. La Guardia Civil niega que González haya interferido en investigaciones.

La Guardia Civil reconoce ahora que su directora general, Mercedes González, se reunió en tres ocasiones con Leire Díez cuando ya estaba al frente del Instituto Armado. Tras las informaciones de la UCO sobre la supuesta infiltración de Leire en la Guardia Civil, la benemérita explica en un comunicado que los encuentros no trataron sobre el trabajo de González y que tampoco se desarrollaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Según el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, el primer encuentro duró "apenas unos 15 minutos" y en él "no se habló de nada relacionado con el trabajo que (Mercedes González) desempeña en este Cuerpo".

Leire le trasladó a González "su nueva situación laboral". Supuestamente, le contó que estaba trabajando como freelance, "recuperando así su labor en el mundo del periodismo". Todo ello, "sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid".

"La directora entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento", esgrime el comunicado.

Sobre "un posible segundo encuentro", indica que, "de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero".

Pregunta sobre Villalba

Varios meses después, Leire volvió a contactar con la directora de la Guardia Civil y le propuso verse. Sin embargo, habría anulado la cita "por la enfermedad de un familiar, lo que le obliga a permanecer en Cantabria".

Finalmente, se reunieron por tercera vez "en las mismas circunstancias" que las anteriores ocasiones. La Guardia Civil expone que "en un momento dado", Leire planteó a González "una petición relativa a su trabajo". Concretamente, le preguntó si el comandante Rubén Villalba, imputado por el caso Koldo, podía volver al trabajo.

Asegura que la directora rechazó "de plano" esa petición y le recordó que Villalba "se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial", dando por finalizada la reunión. "Tras este encuentro, Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil no vuelven a mantener encuentro alguno", defiende la benemérita.

Contactos "puntuales"

La UCO señala en sus informes sobre la trama Leire Díez, que presuntamente buscaba "desestabilizar" causas perjudiciales para el PSOE, que González se reunió en tres ocasiones con la fontanera entre septiembre de 2024 (momento en el que asumió el cargo) y abril de 2025. Lo apunta en base al hallazgo de conversaciones de Leire y anotaciones en su agenda.

Según los investigadores, en uno de estos encuentros, la fontanera habría pedido una investigación interna contra la UCO por las filtraciones.

Este jueves, fuentes gubernamentales reconocieron a laSexta dos reuniones, afirmando que Leire habría contado a González su teoría sobre una conspiración contra el Gobierno. Según estas fuentes, la directora de la Guardia Civil no dio verosimilitud al relato de la fontanera y, tras escucharla, "se levantó de la mesa".

Hasta ahora, la Guardia Civil había negado las informaciones de la UCO, sosteniendo que ambas mantuvieron algún contacto "puntual" cuando González era delegada del Gobierno y Leire directora de Relaciones Institucionales de Correos.

Se trata de un hecho que mantiene la benemérita, que en su comunicado subraya que su relación "fue tan solo mediante intercambios de whatsapp, relativos a las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa, que provocaron manifestaciones y concentraciones en sus diferentes sedes".

Subraya que "jamás" se produjeron "encuentros personales ni habiendo tenido nunca contacto ni conocimiento sobre su persona" hasta que, tras ser nombrada González como directora, Leire Díez se puso en contacto con ella.

No ha interferido en operaciones

También asegura que, cuando se publicaron audios de Leire Díez en los que atacaba a agentes de la Guardia Civil, "la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado, mostrándoles su máximo apoyo y respaldo".

Además, niega rotundamente que González haya participado "en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil" y que "jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo".

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