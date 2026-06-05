El cuartelillo del Gobierno a la directora de la Guardia Civil: de la confianza ciega hace un año al giro de guion de Marlaska tras el sumario de las cloacas del PSOE

Los detalles Pedro Sánchez considera que la respuesta de su Ejecutivo ante las posibles cloacas del PSOE liderada por Leire Díez y Santos Cerdán ha sido "contundente". Para Grande-Marlaska, lo importante es lo que le ha dicho la directora de la Guardia Civil, que niega haber hablado de la trama.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "contundente" la respuesta de su Ejecutivo ante las acusaciones de una trama de cloacas del PSOE. A pesar de su preocupación, Sánchez ha defendido a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien admitió haberse reunido con Leire Díez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha respaldado a González, destacando su actuación ejemplar. Sin embargo, laSexta accedió a un sumario que revela reuniones entre González y Díez, aunque se asegura que no trataron temas de corrupción. Marlaska sigue defendiendo a González, minimizando la relevancia de estas reuniones.

"Con contundencia". Así ha definido este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la respuesta de su Ejecutivo ante las informaciones que apuntan a una trama de cloacas del PSOE liderada por Leire Díez y Santos Cerdán. Sánchez ha asegurado estar preocupado e indignado por las corruptelas de unos pocos y por la presión de la oposición. Pero también que no es el 'one' de la trama, al mismo tiempo que mantiene toda su confianza sobre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a haber reconocido, tras haber mentido, que se ha reunido con Leire Díez en varias ocasiones.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha seguido la misma estela. "No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí, lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es su actuación ejemplar en todo momento", ha dicho.

Así, el Gobierno continúa dando cuartelillo a Mercedes González, aunque sabemos que sí se reunió con la presunta fontanera del PSOE. Concretamente, llevan un año dándole cuartel, porque este es el tiempo que ha pasado desde que conocimos los audios que destaparon esta trama, un año desde que se habló por primera vez de encuentros entre Leire Díez y Mercedes González. Lo supimos en mayo de 2025 y esto es lo que dijo Marlaska en el Congreso de los Diputados: "La directora general de la Guardia Civil y desde la Guardia Civil se negó conversación o cualquier visita con Leire".

Lo dijo el 25 de junio. Las reuniones que habrían tenido Díez y Gonzáles fueron posteriores. Pese a ello, parece que la confianza es ciega. "La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, Leire o cualquier otro implicado, en ningún término", repitió el ministro del Interior la semana pasada.

Y sigue el cuartelillo tras conocer el sumario

Este miércoles, laSexcta tuvo acceso al sumario, escrito en el que se plasman las reuniones, los mensajes, la llamada y todo lo relacionado con Mercedes González y Leire Diez dentro de la presunta trama.

Entonces, llegó la nueva versión: la directora de la Guardia Civil reconoce que sí habían tenido relación, pero antes de ocupar el puesto en la Benemérita. Poco después, llegó un nuevo giro de guion en el que se habla de reuniones, pero no dentro de la dirección general de la Guardia Civil.

Por eso, escuchamos el jueves decir a Marlaska que solo podía destacar de ella "su actuación ejemplar". Eso fue por la mañana, porque en la noche del jueves se volvió a cambiar el guion con un comunicado. En este caso: se reconocen las reuniones, pero en las que se habló de otros temas, de sus cosas, nada que ver con corrupción.

Todo bien, excepto porque reconocen que, en la última, Diéz le pidió a González que rehabilitara a un guardia civil implicado en el caso Koldo. Detalle con el que se puede entender que sí se habló de la trama de las cloacas del PSOE.

Pese a ello, Marlaska sigue con el cuartelillo. "Lo que me dijo ella, que para mí es lo que tiene importancia, es que no tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación con ninguna referencia a la trama", ha asegurado.

"No tiene la relevancia". Esta es la última versión, la última protección a Mercedes González.

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