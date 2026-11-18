El PP pide la comparecencia urgente de Redondo por las pulseras antimaltrato y de Tolón por el alquiler de su vivienda VPO

Los detalles Ester Muñoz ha acusado a Sánchez de "abandonar a las mujeres" con las pulseras antimaltrato y ha asegurado que "estamos ante un nuevo ejemplo de la hipocresía del PSOE en materia de vivienda" por el caso del alquiler de la vivienda protegida de Tolón.

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Educación, Milagros Tolón. Exigen que Redondo explique por qué dejó a miles de mujeres desprotegidas con las pulseras antimaltrato, tras la filtración de audios que indican fallos en su funcionamiento. La autenticidad de los audios está en duda y el Ministerio de Igualdad podría emprender acciones legales. Además, el PP pide que Tolón aclare el alquiler de su vivienda de protección oficial, calificando la operación de incomprensible. Consideran que ambos asuntos son de extraordinaria gravedad y están siendo investigados por la Fiscalía Europea Anticorrupción.

El PP ha pedido este miércoles la "comparecencia urgente en el Congreso" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante las dudas sobre las pulseras antimaltrato. Pero también de la ministra de Educación, Milagros Tolón, con la intención de que dé explicaciones sobre el alquiler de su vivienda de protección oficial. Así lo ha podido saber laSexta por fuentes del PP.

"El PP exige a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que comparezca urgentemente en la Diputación Permanente del Congreso para explicar por qué dejó desprotegidas a miles de mujeres con las pulseras antimaltrato", han anunciado fuentes populares.

Además, hacen referencia a unos audios conocidos este miércoles, publicados por 'ABC' y en los que admite en privado que las pulseras "fallan en su esencia". Igualdad ya ha puesto en duda el origen de este audio y su autenticidad. Es más, Igualdad no descarta emprender acciones legales.

"Lo ocurrido es absolutamente intolerable e indefendible", ha denunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz. "Resulta desgarrador imaginar la angustia, el miedo y la impotencia que deben sentir las víctimas y sus familias. A su sufrimiento se suma ahora la indignación y la sensación de haber sido profundamente desprotegidas", ha añadido.

Y ha dado un paso más al asegurar que "Sánchez, de nuevo, abandona a las mujeres" y que, por ello, la ciudadanía debe votar en contra del PSOE. "Este 29 de noviembre tenemos que votar en defensa propia".

Además, desde el PP quieren destacar que este asunto es de "extraordinaria gravedad y de especial sensibilidad", cuya trascendencia es tal que está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea Anticorrupción.

De Redondo a Tolón

Además de la comparecencia de Redondo, la Sexta ha podido saber que el PP ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Educación, Milagros Tolón. De nuevo, ante la Diputación Permanente.

Entiende que debe aclarar "todos los extremos de las informaciones" relativas al alquiler de su vivienda de protección oficial de régimen especial en Toledo. O, en palabras de Muñoz: "Una operación que consideramos incomprensible e indecente".

Muñoz ha exigido explicaciones sobre las condiciones en las que se dio el alquiler. "Estamos ante un nuevo ejemplo de la hipocresía del PSOE en materia de vivienda", ha dicho.

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