Los detalles La directora interina de la compañía, Colette Kress, ha descartado definitivamente su regreso como CEO de la tecnológica tras varios escándalos amorosos extramatrimoniales. Uno con una presunta espía de China.

Jensen Huang no retomará el liderazgo de Nvidia, a pesar de las firmas recogidas por empresarios de Silicon Valley y su propia disposición. Colette Kress, directora interina, ha descartado su regreso tras escándalos amorosos, incluyendo uno con una presunta espía china. La junta directiva ha decidido no readmitirlo, una decisión que incluso su 'amigo' Donald Trump deseaba revertir. En esta trama destacan Madison Huang, hija del exCEO, y Kang Wei, esposo de la supuesta espía, quienes jugaron roles significativos. Huang ha admitido errores personales, pero el enfoque de Nvidia es avanzar sin él.

Pese a las firmas recogidas por empresarios de Silicon Valley y a su propia disposición, Jensen Huang no tomará, de nuevo, las riendas de Nvidia. La directora interina de la compañía, Colette Kress, ha descartado definitivamente su regreso como CEO de la tecnológica tras varios escándalos amorosos extramatrimoniales. Uno con una presunta espía de China.

Kress ha dado un portazo definitivo a las esperanzas de una vuelta de Huang, casi deseada por su 'amigo' Donald Trump. "La junta directiva ha decidido que no readmitirá a Jensen, y esa es nuestra declaración", ha anunciado.

Además, este miércoles, han tomado protagonismo dos personajes en esta trama. Por un lado, Madison Huang, hija del exCEO. Por el otro, el marido de Alice Huang, la mujer señalada como espía.

Jensen Huang ha admitido haber cometido errores en su vida personal en un intento por regresar a la empresa, pero el consejo de administración tiene otros planes. "Nos vamos a centrar en seguir adelante", ha asegurado Kress.

De su hija al marido de su amante y espía

Pero dentro de Nvidia, el exCEO tiene todavía a los suyos, y hay que destacar la figura de su hija, Madison Huang.

Según ha publicado 'The New York Times', ella ejercía de jefa de gabinete de la empresa y ostentaba un gran poder, acumulando varias quejas de trabajadores por un trato degradante.

Esto, sin desdeñar el nuevo giro de guion de este drama empresarial, amoroso y político. Porque Kang Wei, el marido de la supuesta espía china y amante de Huang, ha declarado que fue él mismo quien presentó a su esposa y al que fuera CEO de Nvidia.

La pareja colaboró ​en iniciativas para ayudar a China a superar a Estados Unidos en la carrera de la inteligencia artificial. Un tema que vuelve a estar de actualidad por los deseos de Donald Trump de liderar el mercado y el mundo internacional de la IA. Su oponente vuelve a ser China.

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