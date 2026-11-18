El contexto Ayuso ha sido la última en menospreciar a los andaluces, pero no la única. Antes que ella, otros altos cargos 'populares' han llevado sus posturas a los tópicos e insultos.

Isabel Díaz Ayuso ha causado controversia con sus declaraciones sobre Andalucía, describiéndola como una región con "fracaso escolar, abandono escolar, corrupción" y "siempre última en puestos de trabajo". Este tipo de comentarios no son nuevos en el Partido Popular, que históricamente ha hecho declaraciones polémicas sobre los andaluces. Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, ha defendido a Galicia a costa de otras regiones, y Esperanza Aguirre llegó a imitar el seseo de una exministra sevillana. Otros políticos, como Ana Mato e Isabel García Tejerina, también han criticado el sistema educativo andaluz. No solo desde la derecha se han hecho estos comentarios; desde Cataluña, Artur Mas y Duran i Lleida han hecho declaraciones despectivas, y en el PSOE, Montse Mínguez y Odon Elorza han perpetuado estereotipos. Estos tópicos siguen generando daño y controversia.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a generar polémica tras sus últimos comentarios contra Andalucía, de la que el martes en un mitin dijo que tenía "fracaso escolar, abandono escolar, corrupción" siendo "la última siempre en puestos de trabajo". La presidenta madrileña ha asegurado que su crítica iba al socialismo que empeoró Andalucía, pero sus palabras no han sentado bien en esa comunidad autónoma. No obstante, tampoco es la primera vez que el Partido Popular se mete en un lío como este.

Cuando se trata de competir entre comunidades autónomas, Alberto Núñez Feijóo es el primero en defender a Galicia. El problema es que alguna vez lo ha hecho a costa de otras regiones de España. "Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa", declaró en un acto del PP en diciembre del año pasado.

Aunque, para burla al seseo, la imitación que hizo Esperanza Aguirre de la exministra sevillana María Jesús Montero hace un par de años.

En las altas esferas del PP, la exministra Ana Mato atacó la política educativa de Manuel Chaves con una afirmación que iba mucho más allá de su gestión. "Los niños andaluces son prácticamente analfabetos y, sin embargo, es que los de La Rioja son los que más saben", declaró en una entrevista en 'Punto Radio' de 2008.

Una afirmación que reforzó la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que en una entrevista en televisión comparó el nivel educativo de los niños andaluces con los de Castilla y León. "Me preocupa cuando ves el deterioro del sistema educativo. En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", indicó en 2018.

Los topicazos de los andaluces que aprovechan los políticos de derecha e izquierda

Críticas en Cataluña por la financiación

Pero los desprecios no se han dado únicamente en el PP. Por ejemplo, mientras Feijóo hablaba de que los andaluces no saben contar, en Cataluña, Artur Mas comentó que no les entiende. "Por no hablar de Sevilla, Málaga o La Coruña, porque allí hablan el castellano, efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende", esgrimió en el Parlament en 2011.

El exsecretario general de Convergència i Unió, Duran i Lleida, fue más allá y les acusó de vagos. "En otros sitios de España, con lo que damos nosotros de aportación conjunta al Estado, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo", criticó en 2011.

Un cliché que los andaluces arrastran, porque el año pasado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, cuestionó las ayudas fiscales aprobadas por Andalucía. "Con el dinero de los catalanes, los andaluces te subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía", reprochó en una entrevista en 'Cafè d'idees' de RTVE.

Clichés, también desde la izquierda

Los ataques tampoco son exclusivos de la derecha. En X, la portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez, dijo que "haremos que Andalucía se levante del sofá". Cuando se lo reprocharon tiró del himno de Andalucía que dice: "¡Andaluces, levantaos!".

El también socialista Odon Elorza indignó a la entonces diputada de Podemos, Noelia Vera, cuando en un debate le dijo que "para ser andaluza eres mucho más educada que yo". "Perdona, ¿qué tiene que ver con que sea de Andalucía?", cuestionó ella, visiblemente molesta. El exdiputado le dijo que "tenéis mucha más gracia y respeto". Unos tópicos que aún se arrastran y que siempre hacen daño.

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