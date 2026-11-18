Los detalles El 18 de noviembre de 1976, las Cortes aprobaban una ley que ponía fin a la dictadura y que el 94% de los españoles ratificaron en un referéndum.

Este miércoles se conmemoran 50 años de la Ley para la Reforma Política, aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, marcando el inicio de la transición democrática en España. Este acto, conocido como el "harakiri" de las cortes franquistas, permitió la celebración de las primeras elecciones democráticas. Adolfo Suárez, entonces presidente del Gobierno, presentó la ley como un medio para devolver el protagonismo al pueblo. A pesar de la resistencia de figuras como Carlos Arias Navarro, la ley fue ratificada por el 94% de los votantes en un referéndum, simbolizando el fin de la dictadura y el comienzo de una nueva era de libertad.

Este miércoles se cumplen 50 años de la Ley para la Reforma Política. El 18 de noviembre de 1976 las Cortes Españolas se hicieron lo que se llamó 'El harakiri' de las cortes franquistas. Aquello que acabó permitiendo las primeras elecciones de nuestro país.

Un momento en el que el franquismo moría desde dentro. "Y esto es lo que el Consejo de Ministros acaba de aprobar. El Proyecto de Ley para la Reforma Política. Es un proyecto sencillo y realista, que trata de servir de cauce formal para que el pueblo pueda desempeñar el protagonismo que le corresponde", explicaba Adolfo Suárez, el encargado de presentar la ley.

El 18 de noviembre de 1976 las Cortes franquistas aprobaban la Ley para la Reforma Política. En la práctica, acaban de votar su propio final: "El futuro no está escrito, porque solo el pueblo puede escribirlo"

La democracia sustituía así a la dictadura de Franco. Porque no fue fácil. Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno entre 1973 y 1976, representaba entonces a aquellas voces empeñadas en prolongar el autoritarismo. "Os corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco hubiera deseado", decía en enero de ese 1976.

Frente a ellos, Adolfo Suárez, recién llegado a la Presidencia del Gobierno y Torcuato Fernández-Miranda, al frente del Consejo del Reino.

Suárez dirigió esta iniciativa política. Y Fernández-Miranda fue el encargado de empezar a redactar un texto clave para que España comenzara a hablar de libertad. Una revolución legislativa que terminaba con el bloqueo institucional del régimen y daba paso a una nueva etapa.

Tras su aprobación en las Cortes, los españoles ratificaron en referéndum la Ley para la Reforma Política. El sí ganó con el 94% de los votos. Fue la primera vez que el pueblo habló tras la dictadura.

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