El contexto Durante un mitin electoral en Móstoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid cargó contra el "deterioro de las instituciones públicas" del Estado, tachando a Pedro Sánchez de "garrapata" y a los socialistas de "garrapateros".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aclarado que sus comentarios sobre Andalucía no eran una crítica hacia la región o sus habitantes, sino hacia el socialismo que, según ella, "robó con los ERE". En un acto en Segovia, Ayuso explicó que sus declaraciones sobre la "gente garrapatera" se referían al impacto negativo del socialismo en Andalucía, con consecuencias en empleo, prosperidad y educación. En redes sociales, insistió en que su crítica era hacia el PSOE y no contra los andaluces. Durante un mitin en Móstoles, también criticó el deterioro de las instituciones públicas bajo el liderazgo socialista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles que con sus palabras sobre Andalucía haya criticado a este territorio y sus habitantes: "No me he metido con Andalucía, me he metido con el socialismo que en Andalucía robó con los ERE".

Antes de participar en un acto de campaña electoral del PP en Segovia, preguntada por los periodistas por la polémica generada por sus palabras del pasado fin de semana, cuando habló de "gente garrapatera" en la "Andalucía socialista", Ayuso ha incidido en que el socialismo "llevó a Andalucía a las peores cuotas de empleo, prosperidad y educación".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Ayuso ha incidido en este mensaje: "Andalucía ya salió del socialismo, de la utilización de lo público para hundirlo, como hicieron con los ERE, el empleo o la educación. Y no, señores demagogos: no me meto con los andaluces. Me meto con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE", ha escrito.

Durante un mitin electoral en Móstoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid cargó contra el "deterioro de las instituciones públicas" del Estado, tachando a Pedro Sánchez de "garrapata" y a los socialistas de "garrapateros".

Un momento en el que aprovechó para hacer referencia a la "Andalucía socialista". "Durante 40 años, gracias a esa red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos", comenzó diciendo. Un discurso que paró para señalar que muchas de las personas que estaban allí escuchándole eran andaluzas y "por eso estaban viviendo en Madrid".

Tras esto, continuó con sus ataques. "Fracaso escolar, abandono escolar, corrupción, Andalucía la última siempre en puestos de trabajo, un desastre. Los centros de salud cerrados todas las tardes en verano porque es que estaban de vacaciones...", enumeró, destacando que "la decadencia llama a la decadencia".

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