Los detalles Igualdad fija un perímetro mínimo de 350 metros para que esos las pulseras antimaltrato puedan funcionar bien, pero al final queda a elección del juez.

Después de que haya salido a la luz que hay casos de violencia de género con órdenes de alejamiento y protección de tan solo 100 metros, Igualdad insiste en que el sistema de las pulseras antimaltrato no garantiza ese perímetro, porque no hay capacidad de reacción en una distancia tan corta.

Igualdad fija un perímetro mínimo de 350 metros para que esos dispositivos puedan funcionar bien, pero al final queda a elección del juez. Según El País, ese perímetro mínimo fue una de las "recomendaciones" y "peticiones" que hizo en febrero el ministerio tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado.

Ahora, nueve meses después, según el último informe de Cometa (el servicio que gestiona y vigila la pulseras) citado por el diario El País, hay 5.817 expedientes abiertos. De ellos, 1.415 dispositivos tienen órdenes de alejamiento con distancias por debajo de esa recomendación que hizo el ministerio de Igualdad. Según esos datos oficiales, había 25 por debajo de los 100 metros; 139 entre los 100 y los 199 metros; 1.251 entre los 200 y los 350 metros; 43 entre los 351 y 399 metros; 3.935 igual a 500 metros; y 383 por encima de los 500 metros.

En ese informe, según el citado medio, los técnicos de Cometa señalan que "la distancia de alejamiento aconsejable para que el sistema sea más eficaz debe ser, al menos, de 500 metros", pero añaden que en las recomendaciones técnicas del fabricante "contemplan una distancia no inferior a 350 metros para favorecer el adecuado funcionamiento de los dispositivos de localización GPS".

Pero las medidas son decididas por la Justicia, por un juez que valora el conjunto de los riesgos. Según Igualdad, cuando esa distancia es inferior a 350 metros, "son los responsables de Comete quienes advierten al órgano judicial y recomiendan ampliarla", una decisión que se revisa desde el correspondiente juzgado.

Fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial citadas por El País señalan que "no se pueden dirigir instrucciones a los jueces". "No puede hacerlo el Consejo ni ninguna institución", explican. Sí se les pueden enviar "guías o recomendaciones, pero a la hora de la verdad, cuando un juez tiene que tomar una decisión, en este caso respecto de una orden de alejamiento, tiene que valorar todos los elementos que tiene sobre la mesa, y con esos elementos, en cada caso, tiene que tomar una decisión, no se puede generalizar", añaden.

Pero no es solo la recomendación de Igualdad al CGPJ de 350 metros. En el protocolo de Cometa suscrito por Interior, Justicia, Igualdad, Servicios Sociales, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, se amplía el perímetro: la recomendación a los órganos judiciales de no acordar una distancia inferior a 500 metros.

Un protocolo que fue firmado por todos los órganos el 11 de octubre de 2013, que se actualizó en marzo de 2024 y, a día de hoy, mantiene la recomendación.

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