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Sin contar con los permisos

La ministra Tolón cobra por alquilar una vivienda VPO que solo puede usarse como residencia habitual

Los detalles La ministra de Educación cobra unos 7.542 euros anuales de alquiler por un piso protegido en Toledo. Al parecer, ella llevaría unos 27 años sin vivir en dicha vivienda, destinada solo para residencia propia.

Imagen de archivo de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón,
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La ministra de Educación, Milagros Tolón, tiene alquilada desde hace años una vivienda de protección oficial sin contar con los permisos para ello.

Así lo ha desvelado 'Artículo 14', destacando que se trata de una vivienda que solo puede usarse como residencia propia. Al parecer, cobra unos 7.542 euros anuales de alquiler por ese piso protegido en Toledo.

El piso cuenta con unos 100 metros cuadrados, garaje y trastero. Al parecer, ella adquirió la vivienda en el año 1998 y lleva 27 años sin vivir en ella.

El medio citado hace referencia a los documentos oficiales de la promoción, donde se establece la calificación de VPO de categoría oficial y un plazo para liberarla de 30 años que expiraría en diciembre de 2027, ya que la calificación del inmueble se resolvió en noviembre de 1997.

Además, especifican que el aqluiler de dicha vivienda ha sido permanente, no un año puntual, pese a que la ley estipula que las casas de VPO deben usarse para vivir salvo que se autorice excepcionalmente por motivos tasados.

'Artículo 14' cita además a fuentes oficiales de su gabinete, que reconocen a dicho diario que el piso es de la ministra y está alquilado porque "cumplió los requisitos" que se establecían "en ese momento".

Sin embaro, esos requisitos especifican que poder hacer esto antes de su vencimiento pasan por una situación de vulnerabilidad económica de la propietaria o un traslado forzoso por trabajo. En este caso, Tolón lo ha tenido alquilado mientras era alcaldesa de Toledo, donde se encuentra la vivienda, y con un salario de más de 68.000 euros anuales.

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