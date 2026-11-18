Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado justificar este miércoles sus palabras diciendo que hablaba de los gobiernos socialistas andaluces.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha causado indignación en Andalucía tras realizar comentarios despectivos sobre la región, acusando a los gobiernos socialistas de fracaso escolar, corrupción y mala gestión del empleo y la sanidad. Ayuso intentó justificar sus declaraciones afirmando que se refería al socialismo en Andalucía, no a la comunidad en sí. Sin embargo, sus palabras han generado malestar en la política andaluza y en el Partido Popular (PP), tanto a nivel regional como nacional. Mientras el PP andaluz justifica sus palabras en público, en privado expresan su descontento. El equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo también está molesto, aunque públicamente intentan minimizar el impacto de las declaraciones de Ayuso. La polémica ha llevado a que se descarte una visita de Ayuso a Andalucía durante la campaña electoral.

Isabel Díaz Ayuso indigna a Andalucía. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado acusaciones de fracaso escolar, corrupción, sanidad cerrada por vacaciones, que si es la última siempre en puestos de trabajo, que si un desastre... Y este miércoles ha intentado justificar sus palabras diciendo que hablaba de los gobiernos socialistas andaluces.

Preguntada este miércoles por laSexta sobre esas palabras, Ayuso ha contestado: "Mucha manipulación ha habido ahí, qué voy a decir, que del socialismo se sale". En cuanto a si las quiere rectificar, ha dicho que ella no se ha metido con Andalucía, sino "con el socialismo que en Andalucía robó con los ERE y llevó a Andalucía a las peores cuotas de empleo, de prosperidad y de educación". Y sobre si entiende que hay quien se ha sentido ofendido, ha optado por el silenci oy marcharse.

Desde el PP, el secretario general, Miguel Tellado, ha defendido en público a la presidenta madrileña, pero en laSexta hemos sabido que en el equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo están mosqueados. Y en el PP andaluz muy enfadados. Han dicho que, como mínimo, le ha faltado prudencia.

Las despectivas palabras de Ayuso sobre Andalucía han desatado la indignación y han provocado malestar en gran parte de la política andaluza. "Los centros de salud cerrados en verano todas las tardes porque, claro, estaban de vacaciones", dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ante esto, José Ignacio García ha asegurado que "lo que refleja es un profundo clasismo". El líder de Adelante Andalucía ha hablado, en concreto, de centralismo: "Si Madrid es lo que es, es gracias también a los trabajadores andaluces y andaluzas que se tuvieron que ir de aquí por culpa de las políticas que representa esa señora".

García también ha tirado de ironía en Más Vale Tarde para responder a Ayuso. "Bueno, aquí estamos de milagro hablando con vosotros porque, como sabéis, el internet acaba de llegar a Andalucía", ha expresado.

La presidenta madrileña empezó atacando a los gobiernos socialistas: "Durante 40 años, gracias a esa red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos". Pero acabó diciendo prácticamente que Andalucía era un desastre: "Fracaso escolar, abandono escolar, corrupción. Andalucía la última, siempre en puestos de trabajo".

Los socialistas han hablado de desprecio. Las palabras de Ayuso, han recalcado, son inaceptables. "Estamos cansados, estamos hastiados del permanente insulto por parte del PP de Madrid. Nos insulta a los andaluces y después trata de recoger vela", ha afirmado Alfonso Gómez de Celis. Mientras, María Márquez, portavoz del PSOE-A, ha reclamado que "Moreno Bonilla tiene que decir si está del lado del que nos insulta o del lado de los andaluces".

El PSOE, también Por Andalucía, han pedido a Juanma Moreno que se pronuncie y que condene esta agresión verbal. "¿Cuánto tiempo le queda a Moreno Bonilla para desautorizarla y para salir a la palestra en defensa de Andalucía?", ha dicho Antonio Maíllo.

Pero lejos de condenar las palabras de Ayuso, el PP andaluz las ha justificado. No se sienten aludidos. "Ha habido dirigentes nacionales, no de un partido, de muchos partido, haciendo declaraciones impropias e inaceptables sobre Andalucía, pero es que no es el caso", ha tratado de defender Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía.

Esto en público, porque en privado la cosa es bien distinta. "Está muy enfadado el PP. En público se contiene, por no generar lío. En privado te dicen: 'Como mínimo, le ha faltado prudencia' a la hora de hablar de esa tierra", ha explicado este miércoles Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

Un enfado que va desde el PP andaluz hasta la dirección nacional del partido. "En el equipo de campaña de Feijóo no están muy contentos. Es más, están mosqueados", ha agregado.

En público, sin embargo, el núcleo duro de Feijóo intenta hacer piruetas. Tellado ha señalado que "a veces se sacan declaraciones de quicio" para tratar de defender y justificar públicamente el patinazo de Ayuso con Andalucía. "Desde luego tiene todo mi respeto, mi respaldo, mi apoyo y mi admiración", ha agregado. laSexta ha podido saber que Ayuso no viajará a Andalucía esta campaña electoral.

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