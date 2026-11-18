"Siempre he cumplido con todos los requisitos, tanto en la adjudicación de la vivienda como luego en el alquiler de la vivienda", ha defendido la ministra de Educación.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha abordado la controversia sobre el alquiler de su vivienda de protección oficial en Toledo. Tolón aseguró que siempre ha cumplido con los requisitos legales para la adjudicación y alquiler del inmueble, siguiendo las recomendaciones de su asesoría jurídica. Tras la aparición de noticias al respecto, contactó con la Junta de Comunidades para aclarar cualquier duda. La ministra enfatizó su actuación con "total transparencia" y negó especulación alguna. Además, comparó su situación con la polémica de Isabel Díaz Ayuso, afirmando que su caso no es comparable al "aticazo" de Madrid.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica por el alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad en Toledo. Este medio ha acudido este miércoles a uno de sus actos para preguntarle si contaba con los permisos necesarios para arrendar el inmueble, a lo que Tolón ha respondido que "siempre" ha cumplido con todos los requisitos legales, tanto en la adjudicación de la vivienda como posteriormente en su alquiler, y que ha seguido las recomendaciones de su asesoría jurídica.

"Después de ver las noticias que han salido, me puse en contacto con la Junta de Comunidades para aclarar personalmente cualquier cuestión que no esté clarificada", ha explicado la ministra. Además, ha insistido en que siempre ha actuado con "total transparencia" y que no ha existido ningún tipo de especulación con el inmueble. "Siempre he cumplido con todos los requisitos, tanto en la adjudicación de la vivienda como luego en el alquiler de la vivienda. Además, he seguido mi asesoría jurídica", ha dicho.

"Esto es rigor y esto es transparencia", ha reivindicado Tolón. Con esto, ha aprovechado para establecer una comparación con la polémica que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el ático en el que reside junto a su pareja. "Esto no es el aticazo de los siete millones de euros. Esto no es el aticazo que han pagado los madrileños", ha sentenciado.

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