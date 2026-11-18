Los detalles Desde el Ministerio de Igualdad no descartan emprender acciones legales por el audio que publica ABC en el que Ana Redondo hablaría de que el sistema de geolocalización de las pulseras antimaltrato "falla en la esencia". Aseguran que dudan del origen y la autenticidad.

El Ministerio de Igualdad ha asegurado este miércoles que las pulseras de vigilancia electrónica para las órdenes de alejamiento, junto con la Sala Cometa, encargada de coordinar su seguimiento, protegen a las víctimas "las 24 horas", y ha defendido que el sistema actual es "superior tecnológicamente al anterior".

Fuentes de Igualdad se han pronunciado así después de que el diario ABC haya publicado un supuesto audio de la ministra, Ana Redondo, en el que esta decía, durante una reunión con Securitas Seguridad España, empresa encargada de los dispositivos, que el sistema de geolocalización "falla en la esencia", algo que, según señalaba, "no fallaba hace cuatro años".

"No podemos admitir que se difunda un supuesto audio de una reunión privada sin ni siquiera llamar para contrastar la información", han explicado fuentes del Ministerio, que aseguran que ante la publicación del diario el departamento estudiará "emprender acciones legales".

Asimismo, Igualdad señala que Redondo ha visitado en varias ocasiones la Sala Cometa para conocer de primera mano cómo evoluciona el servicio y "escuchar a los profesionales que atienden a las víctimas", y precisa que estos encuentros "no se graban". "No podemos confirmar la autenticidad del supuesto audio difundido ni valorar si ha sido manipulado o sacadas de contexto las palabras que se atribuyen a la ministra", señala Igualdad.

El departamento ha insistido en que la seguridad de las víctimas de violencia de género "sigue siendo su máxima prioridad" y que actualmente protege a más de 4.700 víctimas.

El sistema actual, que el Ministerio considera "superior tecnológicamente al anterior", combina señales GPS, acceso a cualquier red móvil disponible y wifi para localizar los dispositivos de agresor y víctima "de manera precisa y en tiempo real", procesando más de 41 millones de posiciones al día.

Además, la Sala Cometa "protege a las víctimas las 24 horas, los 365 días del año" y coordina la respuesta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante cualquier situación que las ponga en riesgo. "El fin último de este servicio es proteger a las víctimas, actuar cada vez que ellos, los agresores, incumplen y las ponen en riesgo", añade Igualdad.

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