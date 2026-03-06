Igualdad multa con 25.285 euros a Vodafone por el fallo en noviembre en las pulseras antimaltrato

El contexto El Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de los dispositivos telemáticos para maltratadores, sufrió una incidencia tecnológica a las 4:30 de la madrugada del 11 de noviembre del año pasado y obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo.

El Ministerio de Igualdad ha impuesto una multa de 25.285 euros a Vodafone por un fallo en las pulseras antimaltrato ocurrido el 11 de noviembre de 2025. Esta sanción se deriva de un expediente que evaluó los errores en el servicio, resultando en una deducción económica en el contrato con la empresa. Aunque el sistema ha sido restaurado y funciona con normalidad, el fallo obligó a activar el protocolo de protección para las víctimas. El Consejo de Ministros ha autorizado un nuevo contrato para mejorar los dispositivos, que serán más seguros y eficientes. Además, se mantienen operativos los servicios de emergencia y atención a víctimas de violencia machista.

El Ministerio de Igualdad ha multado con 25.285 euros a Vodafone por el fallo ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras antimaltrato, según han asegurado a Europa Press fuentes de este departamento. La sanción llega después de la apertura de un expediente para analizar los fallos detectados en el servicio. Tras la investigación, se ha determinado la aplicación de la penalidad económica, que se hará efectiva mediante la deducción de cantidades en el contrato con la empresa adjudicataria.

Desde el departamento que dirige Ana Redondo han señalado que, aunque "ninguna tecnología es infalible", el sistema "funciona con normalidad". Asimismo, han destacado la implicación de la empresa responsable "en la prestación del mejor servicio posible".

El Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de los dispositivos telemáticos para maltratadores, sufrió una incidencia tecnológica a las 4:30 de la madrugada del 11 de noviembre del año pasado y obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo.

"Desde ese momento, se ha activado el protocolo de refuerzo de protección a las víctimas, avisando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las usuarias del servicio, a través de mensajes de texto. Ha existido una comunicación constante entre todas las partes implicadas y las víctimas han podido ponerse en contacto con la sala", precisaron desde el Ministerio ese mismo día.

En esta misma línea, afirmaron que se trabajó "durante todo la mañana" en el restablecimiento del sistema y añadieron que se logró empezar a estabilizar sobre las 15.00 horas. "Los servidores finalmente han mostrado una estabilidad sólida a las 17:25 horas, cuando se ha recuperado la operatividad del sistema, que ahora funciona con normalidad", apuntaron.

También recalcaron que avisaron "tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas".

Además, el Ministerio defendió que se mantuvieron "operativos en todo momento los servicios de emergencia, el denominado "botón del pánico", los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth.

Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó recientemente un acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

Según avanzó la ministra Ana Redondo en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los nuevos dispositivos de seguimiento a maltratadores se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga, una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricadas con material antivandálico.

El nuevo contrato llega después de los fallos detectados en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de éstas. La Fiscalía General del Estado (FGE) advirtió en su memoria de 2024 de "múltiples fallos" en estos dispositivos y de fallos absolutorios tras el cambio de adjudicataria del servicio en 2023.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.