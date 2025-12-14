Ahora

En Italia, Inglaterra...

La ultraderecha se apropia de la Navidad para engalanar su discurso entre villancicos

El contexto Las consignas nacionalistas se mezclan con la risa de Papá Noel en la fiesta que cada año celebra el partido de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, desde 1998 en plena época navideña.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Luces navideñas, una pista de hielo, puestos de comida y mucho patriotismo. Las consignas nacionalistas se mezclan con la risa de Papá Noel en la fiesta que cada año celebra el partido de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, desde 1998.

En lo que parece un mercado navideño al uso, la ultraderecha engalana su discurso entre villancico y villancico. Los turistas que se acercan empujados por el olor del chocolate caliente se encuentran con una gran lona que denuncia, según dicen, las palabras de odio de personalidades de la izquierda como Francesca Albanese, una de las voces de la ONU más prominentes contra el genocidio en Gaza.

Y, al otro lado de la lona, un gran panel que alaba a figuras como Charlie Kirk, el agitador conservador asesinado este año en una de sus charlas.

A los pies del castillo de Sant Angelo de Roma han desfilado, año tras año, representantes ultras de todo el mundo como el presidente argentino Javier Milei, Santiago Abascal o la sobrina de la francesa Marine Le Pen, Marion Maréchal

Vestidos de pluralidad, pero sobre todo de Navidad, este año los debates han lanzado mensajes en contra de la inmigración o la educación sexual.

Lo mismo ha ocurrido en Londres, donde el activista ultraderechista Tommy Robinson ha hecho uso de los valores cristianos para difundir su mensaje islamófobo apropiándose así de la Navidad.

