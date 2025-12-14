Polémica por las palabras de Argüello sobre el Gobierno: "Absténgase de romper la neutralidad política y actúe con respeto"

¿Qué han dicho? El ministro Félix Bolaños publica una carta abierta para mostrar su malestar por las opiniones del presidente de la Conferencia Episcopal. "Entendiendo que un Gobierno de la derecha y la extrema derecha sería más comprensivo hacia las posiciones de su organización", espeta.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, ha generado polémica al criticar al Gobierno y sugerir la necesidad de una moción de censura o elecciones, lo que ha sido respondido por el ministro Félix Bolaños, quien le instó a mantener la neutralidad política. Argüello defiende su postura, alegando no haber roto la neutralidad, mientras que el presidente Pedro Sánchez cuestiona el sesgo político de la Iglesia. La controversia se intensifica con la intervención del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien advierte sobre la necesidad de que la Iglesia se mantenga al margen de la política, enfatizando la importancia de no identificarse con ninguna opción política concreta.

Con la Iglesia hemos topado. Por si no eran pocas las polémicas a las que se enfrenta el PSOE, se suman las palabras del actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, que ha criticado al Gobierno reiterando que es necesaria "una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos". Ante estas declaraciones, publicadas por 'La Vanguardia', el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recomendado al también arzobispo de Valladolid que se abstenga "de romper la neutralidad política y actúe con respeto".

Este domingo, Argüello ha afirmado que expresar su opinión no ha "roto neutralidad alguna" y que se remite a la Constitución y sus mecanismos en esta situación. A su vez, ha revelado que Bolaños le expresó hace unos meses "su malestar por carta". "Luego pudimos hablar y clarificamos las cosas. En los últimos meses, las relaciones con el Gobierno han estado marcadas solo por dos asuntos: el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial".

Horas después, la polémica comenzaba a crecer con un mensaje de lo más revelador por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intenta resistir una vez más a un frente. El líder socialista reaccionaba a las palabras del religioso en un mitin celebrado en Extremadura con motivo de las próximas elecciones. En él, ha expuesto que resulta "curioso" que pida el fin de su legislatura porque "cuando gobierna la derecha no dicen nada de eso": "Al contrario, lo que quieren es que se completen los cuatro años".

"Le digo a Argüello que hay una cuarta opción, respetar el resultado aunque no te guste. También le animo a lo siguiente: si se quiere presentar a unas elecciones, tiene la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, que se presente y a ver qué resultado saca", ha añadido durante el acto de campaña socialista. Asimismo, ha expuesto que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó al democracia".

"No son adecuados en un Estado aconfesional"

Por si no fuera poco y tras ser nombrado en la entrevista del arzobispo, el ministro de la Presidencia enviaba un escrito en el que realiza una petición a Argüello: "He leído con atención la entrevista que ha concedido al diario 'La Vanguardia' en el día de hoy donde, por segunda vez en un corto periodo de tiempo, se pronuncia a favor del fin del actual Gobierno, rompiendo una vez más la neutralidad política de la Iglesia".

"En mi anterior misiva del 20 de junio ya me extendí sobre por qué este tipo de pronunciamientos partidistas no son adecuados en un Estadoaconfesional basado en una doble neutralidad y respeto: la de los poderes públicos hacia la libertad de culto de cada persona y de las propias confesiones y la de cada confesión religiosa sobre los titulares del poder político. Mantengo todas las reflexiones que le trasladé entonces", añade.

Así, afirma que desea referirse a una apreciación que realiza en su entrevista: "En cuanto a Cuelgamuros, este Gobierno lo está resignificando por completo para convertirlo en un logar de interpretación de la Guerra Civil y la dictadura y de homenaje a sus víctimas, algo que comenzó con la salida de los restos mortales del propio dictador. Y, respecto al reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, usted conoce de primera mano nuestra intención de que se cumplan las recomendaciones del Defensor del Pueblo".

"De sus declaraciones parece deducirse que preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes (Vox y PP), entendiendo que un Gobierno de la derecha y la extrema derecha, que públicamente defendieron la permanencia de los restos de Francisco Franco en una basílica y no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos, sería más comprensivo hacia las posiciones de su organización. Pero dicha preferencia personal no es razón suficiente para romper la neutralidad partidista que se le debería presuponer a la Iglesia", expone en este escrito.

Es por ello que pide "expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno": "En este sentido, le emplazo a abordar los retos a los que se enfrenta la Iglesia y la relación con el Gobierno con ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país. Sin otro particular, le envío un cordial saludo".

"Debemos ser muy cuidadosos"

A tan lejos han llegado sus palabras que incluso el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha afirmado que las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal "van más allá" de lo que puede decir un representante de la Iglesia, "que no se puede identificar con una opción política concreta".

"Ciertamente, como él dice muy bien, la situación política está más bloqueada que el pasado julio, con una legislatura que está sin presupuestos y con un gobierno mucho más débil y una situación mucho más precaria", ha admitido. "Pero debemos ser muy cuidadosos en la Iglesia al decir que hay que ir a nuevas elecciones o que hay que hacer una moción de censura, porque, según la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la Iglesia no puede identificarse con ninguna opción política concreta y no está ligada a ningún sistema político", ha indicado en declaraciones a EFE.

"Es muy legítimo que un cristiano pueda decir lo que ha dicho el arzobispo Argüello, pero yo sería muy prudente al hacer estas afirmaciones en nombre de la Iglesia o en nombre de los diversos pastores de la Iglesia", ha añadido. Quien también ha reaccionado a las palabras de Argüello ha sido la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero: "Como mujer de la Iglesia progresista le pido al presidente de la Conferencia Episcopal que apostate de 'el que pueda hacer que haga".

