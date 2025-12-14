El PP carga contra la idea de resistir de Sánchez: "Estamos ante un Gobierno que está K.O."

¿Qué ha dicho? La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha atacado también a los socios del Ejecutivo por su "cinismo": "Están manteniendo el sanchismo".

El Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha criticado al Gobierno del PSOE por su gestión de los escándalos de corrupción y denuncias de acoso sexual, calificándolo de "Gobierno K.O." Gamarra ha acusado al presidente Pedro Sánchez de encubrir a acosadores y controlar las denuncias para proteger a sus aliados. Además, ha señalado el "cinismo" de los socios del Gobierno, como Yolanda Díaz y Aitor Esteban, por no actuar para cambiar la situación. También ha criticado a Gabriel Rufián, portavoz de ERC, por su apoyo al "sanchismo".

Al Partido Popular no le convencen las actuaciones del PSOE respecto a sus escándalos por corrupción y por denuncias de acoso sexual, lo que demuestra para Génova que "estamos ante un Gobierno que está K.O.".

Así lo ha aseverado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Terrassa (Barcelona) en el que ha cargado contra Pedro Sánchez por su "ejercicio de cinismo" al decir que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual.

"Sabemos que Sánchez se ha dedicado a encubrir a los acosadores mientras aislaban a las víctimas. Han usado los canales de denuncia internos para controlar las denuncias, callar a los denunciantes y hacer que los casos no lleguen a la justicia", ha argumentado. Y lo han hecho, según Gamarra, "para proteger a los acosadores porque son los hombres del presidente".

"Estamos ante un Gobierno que está K.O. por la espiral de corrupción y de acoso sexual en la que el sanchismo está envolviendo", ha añadido.

Ahora bien, la 'popular' también ha denunciado el "cinismo" de los socios "de dentro y fuera del Gobierno" por advertir al Ejecutivo pero no hacer "nada" para que cambie: "Están manteniendo al sanchismo".

Para Gamarra, las palabras de Yolanda Díaz o de Aitor Esteban no dejan de ser "palabras huecas": "No se crean que van a engañar a nadie simple y llanamente con un mensaje, si teniendo en su mano poder cambiar este gobierno no lo hacen, y le siguen manteniendo el apoyo para que Pedro Sánchez siga en Moncloa".

La crítica la ha extendido al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al que ha calificado de "portavoz del sanchismo" y le ha acusado de haberse "vendido por un puñado de monedas de oro".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.