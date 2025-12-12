Besteiro ya conocía en octubre el presunto acoso sexual de Tomé y este lo negó

¿Por qué es importante? Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja cautelar como militante del PSOE, ha formalizado este viernes su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos.

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha admitido este viernes que conoció en el mes de octubre el supuesto caso de acoso del que se acusa al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por lo que le pidió explicaciones, pero el lo negó.

Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional, Besteiro ha dicho que conoció el caso por "una tercera persona", que fue quien le habló de una "posible víctima", quien, sin embargo, no dio el paso de denunciar hasta esta semana, ha destacado.

Por ello, el PSOE entiende que sí actuaron con "rapidez y contundencia" desde el momento en que se registró la denuncia en el canal interno del PSOE. "El partido no miró para otro lado", ha justificado el líder socialista en su intervención ante la prensa, y ha insistido en que se pidió a Tomé su dimisión de todos sus cargos, institucionales y orgánicos, justamente el mismo día en el que se conoció la denuncia.

Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja cautelar como militante del PSOE, formalizó en esta jornada su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos.

En la comparecencia en la que anunció que dejaba este puesto ya avisó de la intención de conservar su escaño y pasar por tanto a ser un diputado no adscrito, de modo que, si nada cambia, previsiblemente participará en la votación que se desarrolle para escoger a su relevo al frente del organismo provincial. Su posicionamiento puede resultar decisivo, dado que el bipartito se mantiene solamente por un diputado de diferencia con respecto al Partido Popular.

*Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.