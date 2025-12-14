Las socialistas se revuelven por los casos de acoso sexual: "Los hechos causan estupor, vergüenza y una inevitable desafección"

¿Qué está pasando? Mujeres del PSdeG lanzan un manifiesto en el que piden esclarecer los hechos, mientras que en Burgos el partido exigirá a todos sus cargos formación en feminismo y contra la violencia machista.

Cada vez más grande es la brecha en el PSOE. Cada vez más son los y las socialistas que claman, que alzan la voz contra la formación tras las denuncias por acoso sexual contra miembros del partido. Lo hacen al no ver una respuesta contundente de la organización. Lo hacen para mostrar su enfado y su cabreo ante los cada vez más casos que se conocen y que tienen a la formación sumida en una gran crisis interna.

Y es que la denuncia contra Paco Salazar y todo lo que llegó luego sobre él fue solo el comienzo. Al exasesor de Moncloa le siguieron Antonio Navarro, secretario general del partido en Torremolinos, y también otros como Javier Izquierdo y Toni González. Y también José Tomé, presidente de la diputación de Lugo, en un caso que ha revuelto al PSOE en Galicia.

Porque Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, ha reconocido que lo sabía. Que tenía constancia de esa denuncia desde el mes de octubre por "una tercera persona" que le habló de "una posible víctima" que, sin embargo, no denunció hasta esta semana, ha destacado. Su respuesta, asegura, fue "atender a la persona y escucharla".

"Atendimos a esa persona cuatro veces en las últimas semanas. El partido no miró hacia otro lado y actuó inmediatamente y con absoluta contundencia", ha insistido. Tomé, por su parte, ha renunciado a la presidencia de Lugo pero sigue de alcalde en Monforte de Lemos. Contra él pesa una denuncia de acoso sexual que ha sido avalada por varias compañeras de la denunciante.

El manifiesto del PSdeG

Ante todo esto, el PSdeG-PSOE ha compartido un manifiesto abierto para expresar su "estupor y vergüenza" ante los hechos que se han conocido, que causan "una inevitable desafección con un partido que tiene el feminismo grabado en su alma".

"Que la compañera Silvia Fraga haya dimitido de su cargo de secretaria de Igualdad del PSdeG-PSOE después de haber desarrollado un trabajo ejemplar no nos puede dejar impasibles. La militancia es mucho más que un carné o el voto. Es un compromiso vital y una forma de entender la vida, la justicia y la democracia. La militancia socialista es responsabilidad", han expresado.

Y hacia la militancia va dirigido su escrito. "A la militancia, a las simpatizantes y a la ciudadanía", con el objetivo de expresar públicamente su "posición política conjunta": "Expresamos nuestro apoyo a las mujeres víctimas de acoso sexual que denunciaron estos comportamientos machistas y delictivos, sabiendo que denunciar estas conductas es un acto de valentía que debe contar siempre con el respaldo colectivo e institucional".

"Queremos dejar muy claro que es imprescindible la transparencia en la resolución de las denuncias. Hay que garantizar procesos rigurosos y centrados siempre en la protección de las víctimas. Ante cualquier denuncia de hechos que puedan vulnerar la dignidad o la integridad de las mujeres la respuesta debe ser rápida, clara y contundente, basada en la ejemplaridad y en la responsabilidad política en especial por parte de quienes ocupan los cargos orgánicos. La tolerancia cero no es un lema, es una exigencia democrática que no admite excepciones ni matices", han compartido.

En el texto han expresado su apoyo a Silvia Fraga y han manifestado que sus palabras llegan "desde la lealtad al partido y a sus principios": "Lamentamos su dimisión. Es una referente feminista, trabajadora incansable y rigurosa, que desarrolló su cargo con brillantez, coherencia y lealtad a las siglas del PSdeG-PSOE. Su dimisión es un acto de compromiso feminista con el que nos sentimos profundamente representadas".

"Defendemos la necesidad de esclarecer los hechos, de proteger a las víctimas y de preservar la integridad de las instituciones. Solo una actuación firme, transparente y coherente permitirá mantener la confianza a la ciudadanía y demostrar que no hay espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres. No tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo", han concluido, reafirmando su "reconocimiento" a Silvia Praga y su "compromiso con el feminismo y con los valores del PSOE".

El alcalde que ha dicho "ya basta"

Mientras, desde el PSOE de Burgos han acordado la obligatoriedad de que todos sus cargos, tanto institucionales como orgánicos, reciban una formación específica en igualdad, feminismo y prevención de la violencia de género. Señalan que, con ello, los socialistas de Burgos se convierten "en la primera agrupación provincial del partido a nivel nacional en instaurar esta formación obligatoria y específica, integrándola como parte estructural de la formación anual del partido".

Esther Peña, secretaria general del PSOE en Burgos, ha recalcado la importancia de "las políticas específicas para proteger a las mujeres": "Son ineludibles para todos. No basta con legislar o con rechazar la violencia, hay que desarmar las estructuras que mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres".

En Valladolid, Noel Serna, alcalde de Montemayor de Pililla, ha dicho "hasta aquí, ya basta", y se ha dado de baja del PSOE tras la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual. El primer edil del municipio vallisoletano, que cuenta con unos 860 vecinos, ya barajó la idea cuando trascendió la apertura de un expediente informativo interno a Javier Izquierdo, senador del PSOE por Valladolid y miembro de la Ejecutiva Federal, que ya había renunciado a sus cargos. En el PSOE no constan denuncias internas por posible acoso sexual.

Serna, que lleva 20 años afiliado al PSOE y a Juventudes Socialistas y cinco, de forma intermitente, como alcalde de Montemayor, ha defendido que pese a su marcha entiende que "España necesita al PSOE" y espera que su salida sea "un toque de atención para cambiar el rumbo".

El regidor, que seguirá como independiente, ha sostenido que aunque ahora le ha tocado al PSOE y antes lo fue al PP, no se puede dejar que por unos pocos se enturbie la política. En su marcha del partido, reconoce que ha echado de menos más información por parte de la organización y un reconocimiento "con sinceridad" de lo que se ha hecho mal.

Por su parte, el PSOE de Palencia ha pedido a la Ejecutiva Federal contundencia ante los casos de acoso y que acuda a la Fiscalía para poner en manos de la Justicia estos comportamientos "absolutamente reprochables". Consideran que estas actuaciones están "manchando la trayectoria del partido y atentan contra la esencia de una formación política que desde hace años lleva la lucha feminista en su propio ADN".

