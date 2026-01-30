El Supremo pide al novio de Ayuso su cuenta bancaria para ejecutar el pago de 10.000 euros al que fue condenado el fiscal general

Los detalles La Sala Segunda del Tribunal Supremo transfiere la multa que ha abonado el ex fiscal general del Estado, un dinero conseguido a través de un crowdfunding de la Unión Progresista de Fiscales.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha transferido 7.200 euros de multa pagados por Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, y ha solicitado la cuenta de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para depositar los 10.000 euros de responsabilidad civil. García Ortiz, quien pagó con fondos recaudados por la Unión Progresista de Fiscales, ha sido respaldado por la judicatura en un manifiesto titulado 'Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia', firmado por más de 150 juristas. Manuel de la Rocha criticó la sentencia por basarse en conjeturas, calificándola de "decisión política" y destacando la división entre conservadores y progresistas en la justicia.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo transfiere los 7.200 euros de multa que ha abonado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en cumplimiento de la sentencia que le condenó por revelación de secretos y pide la cuenta a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, para depositarle los 10.000 euros establecidos como responsabilidad civil.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, la Sala Segunda recoge que García Ortiz trasladó en un escrito que ha ingresado 17.200 euros con "fondos empleados procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales".

"El Sr. García Ortiz asume íntegramente dicho pago como propio", añade su escrito. Cabe recordar que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hizo un crowdfunding para recaudar el dinero de las multas.

García Ortiz recibe el respaldo de parte de la judicatura

Este jueves, García Ortiz recibió el respaldo de una buena parte de la judicatura durante la presentación del manifiesto 'Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia', firmado por más de 150 juristas, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos, muchos de los cuales han arropado al ex fiscal general en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid.

El manifiesto recoge la indignación de parte de la judicatura por una sentencia que creen basada en conjeturas e indicios al no haber ninguna prueba de cargo que incriminara a García Ortiz, propia de "jueces justicieros" que parten de una convicción y buscan una vía para acreditarla, según ha denunciado el abogado y exdiputado en el Congreso y en la Asamblea de Madrid por el PSOE, Manuel de la Rocha.

Para De la Rocha, la sentencia se ha saltado de manera "irracional" y "exasperante" el principio constitucional de presunción de inocencia. "Es una decisión política", ha advertido, tras lo que ha lamentado la división "profunda" que existe entre conservadores y progresistas en la justicia y ha incidido en que la Sala 2ª del Tribunal Supremo siempre se sitúa a la derecha.

