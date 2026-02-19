Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y piden la nulidad por la condena al fiscal general

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, durante su declaración en el Tribunal Supremo

Los detalles Los acusados señalan que la información en la que se basó la investigación "se obtuvo de forma delictiva". Aparecían en las facturas falsas con las que el novio de Ayuso presuntamente intentó hinchar sus gastos para aumentar sus desgravaciones ante Hacienda.

Tres de los acusados en el juicio contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, han pedido la nulidad de la causa por la filtración del correo electrónico que llevó a ser condenado al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Señalan que la información en la que se basó la investigación "se obtuvo de forma delictiva". Uno de ellos también dice que "estaba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas en el momento de los hechos".

Se trata de los vecinos del pueblo sevillano de Arahal que aparecían en las facturas falsas con las que González Amador presuntamente intentó hinchar sus gastos para aumentar sus desgravaciones ante Hacienda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.