El entorno de Ayuso acusa de "falta de experiencia política" al consejero cesado y niega que M.Á.R. fuera quien se "hartó": "Se ha cansado la propia Ayuso"

¿Por qué es importante? La caída de Emilio Viciana ha dado pie a una cascada de dimisiones y ceses, incluida la del 'gurú' educativo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso enfrenta su primera gran crisis como líder del Partido Popular de Madrid tras cesar a Emilio Viciana, consejero de Educación. Esta decisión ha desencadenado una serie de dimisiones, incluyendo las de Nicolás Javier Casas y María Luz Rodríguez Llera, directores generales de Universidades y Formación Profesional. Según algunos medios, el cese fue impulsado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, lo cual ha sido desmentido por el Gobierno regional. Fuentes cercanas a Ayuso aseguran que la decisión se debe a la inacción de Viciana. Además, niegan que el caso de adjudicaciones en Formación Profesional esté relacionado.

Isabel Díaz Ayuso atraviesa su primera gran crisis como líder del Partido Popular de Madrid tras anunciar el cese del que hasta este lunes era consejero de Educación, Emilio Viciana.

Una decisión que ha provocado una cascada de dimisiones como el anuncio de la marcha de dos altos cargos de su máxima confianza, los directores generales de Universidades y Formación Profesional, Nicolás Javier Casas y María Luz Rodríguez Llera, respectivamente.

Además, algunos medios, citando a fuentes cercanas a Ayuso, han apuntado que este cese se habría producido por petición del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Precisamente, Antonio Castillo, el 'gurú' educativo de la presidenta madrileña fue una de las personas que reaccionó a esta información cargando contra él antes de anunciar que también deja su puesto como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

"¿No les da vergüenza publicar simplezas al dictado de Miguel Ángel Rodríguez?", ha comentado en una publicación de 'The Objective' donde señalaban que fuentes cercanas al Gobierno madrileño les habían trasladado que las personas que han dimitido no tienen "ninguna experiencia política", y que este caso ha explotado después de que el jefe de gabinete de Ayuso haya dicho que "hasta aquí".

Una información que el Gobierno de Ayuso desmiente. Fuentes de Sol han indicado a laSexta que, quien diga que Miguel Ángel Rodríguez fue quien se "hartó" de Viciana y promovió su cese dice "bobadas".

"Quien se ha cansado de la inacción del ya exconsejero es Isabel Díaz Ayuso", han asegurado dichas fuentes a este medio, añadiendo que a la falta de experiencia política se ha unido "el retraso permanente en la toma de decisiones".

Por otro lado, también han querido dejar claro que el caso judicializado de las adjudicaciones de obras en centros de Formación Profesional en Madrid "no tienen nada que ver" con esta decisión. "Imagino que PSOE y Más Madrid quieren mezclarlo todo", han apuntado.

Desde el Gobierno de Ayuso restan importancia a la salida de los tres diputados, señalando que es "normal la renovación en el PP", señalando que la ley de Universidades "no va a salir tal y como está ahora".

Además, han reiterado que Viciana ha sido cesado "con agradecimiento por los servicios prestados" y los tres diputados se han ido por "voluntad propia". "En el PP de Madrid hay cantera para nuevos diputados", han asegurado, destacando que se trata de cambios en Educación que Ayuso "quería hacer".

