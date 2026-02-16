Los movimientos a la izquierda del PSOE se multiplican sin llegar al rechazo absoluto ni al apoyo sin fisuras mientras reciben un guiño de Sánchez

Entre líneas El presidente ha ido por primera vez en años a la firma del acuerdo por la subida del SMI y sus socios agradecen que esté "en el lado correcto de la historia".

Los movimientos a la izquierda del PSOE se multiplican, impulsados por la iniciativa de Gabriel Rufián de unirse para hacer frente a la ultraderecha. La actitud de casi todas las formaciones y partidos aludidos es la misma: no lo rechazan de plano, pero tampoco lo apoyan sin fisuras. Y mientras tanto, Pedro Sánchez también hace algunos guiños hacia ese lado del espectro político.

El presidente del Gobierno ha acudido este lunes a la firma de la subida del SMI, una asistencia que no es habitual ni estaba prevista. En el acto ha arropado a Yolanda Díaz y a ambos se les ha visto sonrientes y cercanos, pese a las últimas crisis de gobierno provocadas por los casos de corrupción y denuncias de acoso en el PSOE.

"Pido a la Patronal que también cumplan su parte, que paguen más...", ha afirmado Sánchez.

Unos guiños del socialista que sus socios de gobierno han aplaudido. "Siempre has estado en el lado correcto de la historia", ha esgrimido Díaz. Por su parte, el ministro de Cultura, Pablo Bustinduy, ha asegurado en 'Al Rojo Vivo' que "estoy contento, soy optimista, porque se está moviendo la izquierda".

Agitación en la izquierda

Pese a las dudas iniciales, parece que la unión a la izquierda del PSOE propuesta por Gabriel Rufián va cogiendo fuerza con Emilio Delgado como primer aliado. "No puede ser que el 90% de la conversación se la lleve la fórmula con la que te presentas a las elecciones. Porque hay problemas de fondo...", declaró el coportavoz de Más Madrid en laSexta Xplica, este sábado.

Cómo darle forma a esa izquierda es ahora el debate. Por eso, miembros de Más Madrid, Sumar y los Comuns acudirán al acto que celebrarán Delgado y el portavoz de ERC este miércoles. Según dicen, buscan "no cometer los errores del pasado".

Podemos e Izquierda Unida por el momento no han confirmado qué harán, aunque la responsable de Organización de IU, Eva García Sempere, ha deslizado que "no nos consta que haya llegado invitación a Izquierda Unida".

En la misma situación se encuentra el líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha dicho que "no tengo previsto" ir, "pero escucho". "Deseo que le vaya muy bien a todo el mundo", ha sostenido.

Aun sin unidad, está por ver quién lideraría esa izquierda. La última encuesta del CIS podría dar una pista: tras el presidente Sánchez, el político de izquierdas favorito para presidir el gobierno es justamente Gabriel Rufián que ocupa el cuarto puesto del ranking con un 6,6% de aprobación. El catalán está por encima de Yolanda Díaz, que obtiene un 4,9%.

