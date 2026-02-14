Emilio Delgado, antes de su acto con Rufián: "La fórmula con la que la izquierda se presenta a unas elecciones se queda corta"

Sí, pero... El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea ha asegurado que su intención no es formar una nueva plataforma política, sino que asiste a una charla a título personal para debatir temas con una persona con la que coincide en ideas.

Gabriel Rufián y Emilio Delgado han generado expectación con un acto público que se celebrará el próximo miércoles, centrado en el futuro de la izquierda. La alta demanda de entradas, agotadas en cuatro minutos, refleja el interés popular. Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid, ha aclarado que el evento no es partidista, sino fruto de una conversación con Rufián sobre el avance de la derecha y la necesidad de que la izquierda conecte más con las mayorías sociales. Aunque no busca crear una plataforma, el acto pretende ofrecer propuestas que resuenen con la ciudadanía. Delgado también ha asegurado que el evento no compite con otros de la izquierda, sino que los complementa.

Su apoyo popular es tal que las entradas al evento se han agotado en cuatro minutos. Y, en laSexta Xplica, el coportavoz de Más Madrid en la Asamblea ha negado que alguien de la formación le haya pedido no hacer este acto y ha recalcado que va "asiduamente a tertulias".

"No es un acto de partido, esto surge de una conversación con Gabriel. Le llamo y le planteo que está poniendo en circulación ideas con las que conecto muchísimo y que, ante el avance de una derecha que no viene a privatizar un poco más las cosas, sino que trae otro proyecto más siniestro".

Además, ha señalado "la conversación que están teniendo las direcciones de los partidos políticos entorno a la fórmula con la que la izquierda se presenta a unas elecciones se queda corta": "A pesar de que la izquierda tiene una propuesta que beneficia a mayorías sociales, después esas mayorías sociales cada vez les cuesta más que les avalen en las urnas".

Por ello, ha destacado que sobre esos temas, como que "la izquierda ha abandonado determinados espacios populares", ha llevado a Delgado a querer tener una conversación con Rufián, quien ha aceptado "con mucha generosidad".

Eso sí, ha descartado que este acto tenga la intención de montar una plataforma, sino que va "de otra cosa". "Una cosa es la fórmula con la que nos presentamos a las elecciones y otra cosa es qué le vas a ofrecer a la gente que toque la fibra y la gente vaya a votar con ganas", ha sentenciado añadiendo que tanto Mónica García como Yolanda Díaz pueden asistir al acto sin ningún problema.

Por último, ha negado que el acto que celebrarán las fuerzas de izquierdas el próximo día 21 se haya organizado para contraprogramar. De hecho, ha apuntado que "se retroalimenta" con el que va a mantener con Rufián solo tres días antes.

