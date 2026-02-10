Rufián habla por primera vez tras conocerse su propuesta de aunar a la izquierda: "Me sorprende que sorprenda. Algo hay que hacer, sino nos comen por los pies"

Los detalles El portavoz de ERC defiende que "nadie tenga que renunciar a sus siglas" y considera que representar a toda España no es incompatible con ser independentista.

Gabriel Rufián ha expresado su sorpresa por el revuelo generado por su propuesta de unir a las izquierdas para frenar a PP y Vox. Aunque no ha especificado cómo debería ser ese frente, ha defendido la importancia de no renunciar a las siglas y al derecho a la autodeterminación. A pesar del rechazo de IU, EH Bildu y BNG, Rufián insiste en que es necesario hacer algo diferente. En su gira, busca conectar con líderes de izquierda en toda España, sin abandonar sus luchas. También ha apoyado la alianza de izquierdas anunciada por IU, Sumar, Más Madrid y Comunes, y ha afirmado que no le importaría dejar su cargo si fuera necesario.

Gabriel Rufián se ha mostrado este martes sorprendido por el revuelo que ha causado su propuesta de crear un frente que aúne a todas las izquierdas para frenar el avance de PP y Vox. "Me sorprende que sorprenda. Algo hay que hacer. El qué, se lo dejo a gente más inteligente que yo, pero algo hay que hacer. Si no, nos comen por los pies", ha declarado a los periodistas en el pasillo del Congreso.

Es la primera vez que el portavoz de ERC ha hablado de su planteamiento y ha insistido en que él nunca ha dicho "cómo" debería ser ese frente, aunque "siempre he dicho el qué" debería ser. En este sentido, ha defendido que "nadie tenga que renunciar a sus siglas" y que Esquerra Republicana "tiene siglas centenarias y el derecho a la autodeterminación es sagrado".

"No quiero que nadie renuncie a lo que es. Soy catalán e independentista. ¿Y la gente de Bildu? ¿Por qué tenemos que dejarla en la más absoluta orfandad política? No quiero dejar huérfana a esa gente", ha esgrimido.

Pese al rechazo de IU, EH Bildu y BNG a la idea, Rufián ha reiterado que "decir que algo tenemos que hacer diferente no es una locura". Por eso, ha criticado que en Cataluña su propuesta "se vende como 'el proyecto del español Rufián'" y ha advertido que "la realidad de los números caerá por su propio peso".

En lo que respecta al recibimiento que ha tenido su propuesta en Esquerra Republicana, el diputado ha indicado que "mi partido está acostumbrado a la variedad y la diversidad" y ha asegurado que habla a menudo con Oriol Junqueras.

Representar a toda España

En relación a su gira de la que informó laSexta en exclusiva y en la que mantendrá contactos con distintos líderes de izquierda, ha indicado que "no renuncio al término gira". Ha explicado que ha hecho actos en Valencia y Andalucía, entre otros lugares, y ha opinado que puede ilusionar a personas de fuera de Cataluña "frente a lo que viene" y "sin renunciar a nuestras luchas y a nuestros pueblos".

"Hace años algunos no querían hacerse con nosotros. Ahora nos lo piden. Me siento muy orgulloso. Representar a alguien de Algeciras me hace más normal y más útil", ha apuntado, a la vez que ha considerado que no es "incompatible" con ser independentista.

También ha rechazado criticar la alianza de izquierdas anunciada por IU, Sumar, Más Madrid y Comunes para las próximas elecciones generales. Ha considerado que "sería un cafre si dijera durante meses que hay que unirse y luego rajara de quienes se unen" y ha planteado que "quizás debemos dejar que nos lideren partidos desde Madrid".

Preguntado sobre si se presentaría como candidato a este hipotético frente de izquierdas, Rufián ha asegurado que "si yo me tengo que ir a casa esta tarde, me voy", aunque ha añadido que "quizás tengo un 0 % de apoyo político, pero tengo el apoyo de la gente".

