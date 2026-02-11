Nadie se moja a la izquierda del PSOE ante la dificultad de movilizar al electorado por la falta de arraigo y un liderazgo en disputa del que evitan hablar

Entre líneas Distintas formaciones consideran positivo que se "agite el árbol de la izquierda" pero nadie plantea cómo se podría llevar a cabo la propuesta de hacer una candidatura unitaria.

Gabriel Rufián ha generado un intenso debate al proponer una movilización unida de las fuerzas progresistas para enfrentar a la extrema derecha en futuras elecciones generales. La idea ha sido respaldada por Yolanda Díaz, quien ha enfatizado la importancia de unir fuerzas sin centrarse en liderazgos individuales. Alberto Ibáñez, de Compromís, sugirió que en las próximas elecciones solo haya cuatro papeletas: Vox, PP, PSOE y una conjunta de la izquierda. Aunque algunos partidos, como Bildu, se han opuesto, la propuesta ha sido alabada por diversas figuras políticas, destacando la necesidad de un proyecto unitario que avance en derechos y libertades.

El 'electroshock' de Gabriel Rufián a la izquierda del PSOE sigue marcando la agenda y generando opiniones, a favor y en contra. Aunque el martes las portavoces de Sumar defendieron a Yolanda Díaz como cabeza de cartel de ese espacio político, hoy la propia vicepresidenta ha apoyado la propuesta del de ERC y ha rechazado hablar de personas.

Convertido en un altavoz más de la izquierda en general que de la catalana en particular, Rufián ha insistido en la movilización unida de las fuerzas progresistas para hacer frente a la extrema derecha en unas futuras elecciones generales.

"Lo que viene no es lo de siempre. Vienen encarcelamientos, cierres de medios, imputaciones, malos imitadores de Trump", ha advertido el diputado en la Cámara Baja.

Solo cuatro papeletas

El martes apuntó que "las cifras caerán por su propio peso" en referencia a la pérdida de escaños que puede sufrir la izquierda si las formaciones se presentan por separado. Una idea que este miércoles ha condensado el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, en Al Rojo Vivo.

Ibáñez ha planteado que en las próximas generales solo haya cuatro papeletas: las de Vox, PP y PSOE, y otra de la izquierda en su conjunto. Así se aunaría la movilización que los partidos regionales tienen en sus territorios y, de paso, se evitaría lo que, por ejemplo, va a ocurrir en Castilla y León.

En esa comunidad autónoma, el 15 de marzo los votantes podrán escoger entre más de 50 papeletas, muchas de ellas de partidos de izquierda como En Común —que englobaría a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo—, Podemos y Alianza Verde.

Partidos a la izquierda del PSOE que se presentan en Castilla y León

En Andalucía, todavía no están cerradas las candidaturas, pero de ser igual que los comicios del 2022 habría al menos tres grandes opciones en la izquierda: Por Andalucía —que incluye a Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz—, Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, y Podemos.

Por eso, en su entrevista en Al Rojo Vivo, Ibáñez ha insistido en que "no haya más papeletas que las de Vox, PP, PSOE y la nuestra". "Yo creo que Rufián no es de los míos, pero es de los nuestros", ha sentenciado.

Alaban el debate

Pese a la negativa de algunos partidos como Bildu, que ha rechazado de plano la idea, el portavoz de ERC no parece lamentar en absoluto el alboroto que ha creado y ha considerado una "buena noticia" que en estos días se esté hablando "de lo que va a hacer la izquierda".

Así, estos días su propuesta y, sobre todo que haya puesto el debate sobre la mesa, ha sido ensalzada por voces de distintas formaciones. El propio Ibáñez, también portavoz del grupo parlamentario Plurinacional Sumar, ha afirmado que "hace falta que haya gente que le pegue patada al tablero para que la gente se mueva".

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado en Más Vale Tarde que "efectivamente, es momento de unirnos para hacer avanzar una agenda de derechos y libertades y no retroceder a las cavernas".

Asimismo, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha esgrimido que "prefiero a Rufián agitando el árbol de la izquierda y favoreciendo un sentido común que vaya a un proyecto unitario, a un proceso de secesión".

No hablar de liderazgos

Por su parte, Yolanda Díaz, que por primera vez se ha pronunciado al respecto, también ha calificado como positivo que se hable de unir fuerzas, aunque ha insistido en dejar de lado el debate de los liderazgos.

En los últimos días, se ha formado a su alrededor una gran atmósfera en la que alaban su figura como ministra de Trabajo, calificándola incluso como "la mejor ministra de Trabajo de la democracia", pero que cuestionan su posición como líder de la izquierda.

"Esto va de movilizar a la gente, no de hablar de nosotros mismos. Es un gravísimo error hacer esto. Va de la gente, y todo lo que sume, bienvenido sea", ha comentado Díaz a su entrada al Congreso de los Diputados.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha seguido la misma línea y ha reiterado que "primero será el qué y luego será el quién".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.