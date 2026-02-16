Rufián descarta asistir al acto de Sumar, IU, Más Madrid y Comunes en el que lanzarán su alianza de izquierdas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

Entre líneas Según informa 'Europa Press', Rufián que no tenía problema en ir pero no puede hacerlo por cuestión de agenda.

Gabriel Rufián ha decidido no asistir al acto de Sumar, IU, Más Madrid y Comunes el 21 de febrero, donde se lanzará una alianza de izquierdas. Aunque no se ha confirmado la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, sí asistirán los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun. Compromís enviará representación, pero Chunta Aragonesista y Més per Mallorca han declinado participar. El evento, bajo el lema 'Un paso al frente', busca consolidar una coalición para las próximas elecciones generales. Aunque se invitó a partidos progresistas, algunos como Podemos, Bildu y BNG no asistirán. Rufián, aunque no irá, mantiene buenas relaciones con el espacio y promueve la unidad de la izquierda para frenar a la ultraderecha, con actos junto a líderes como Emilio Delgado.

Gabriel Rufián ha descartado asistir al acto de Sumar, IU, Más Madrid y Comunes de este sábado 21 de febrero en el que lanzarán su alianza de izquierdas, según ha adelantado 'El País'. Tampoco se ha confirmado por el momento la asistencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Quienes sí acudirán son los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Mónica García (Sanidad) y Ernest Urtasun (Cultura).

A nivel de partidos, Compromís ha confirmado que enviarán una representación al evento, mientras que Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, socios de estas formaciones en la candidatura del 23J y en el grupo parlamentario, han declinado su asistencia y, en consecuencia, se borran del evento.

El acto para reeditar la coalición entre estas cuatro formaciones del socio minoritario del Gobierno que ostentan Ministerios tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, bajo el lema 'Un paso al frente'.

También se ha invitado a representantes de organizaciones sociales, sindicatos y del mundo de la cultura. Y aunque no se ha publicado aún la terna de ponentes en el evento, IU ya ha indicado que su líder, Antonio Maíllo, tomará la palabra por parte de la formación.

Con ello, estos partidos mostrarán públicamente su voluntad de confluir en una misma candidatura para las próximas elecciones generales, abiertas a otras formaciones progresistas y a la sociedad civil.

Aparte de diputados y cargos orgánicos del socio minoritario del Gobierno, estas formaciones estarán arropadas por ministros en la puesta de largo de su proyecto para relanzar a la izquierda alternativa. Así, Urtasun, Bustinduy y Mónica García (que es también líder de Más Madrid) tienen previsto acudir, como han confirmado a 'Europa Press' desde sus respectivos equipos.

En el caso de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aún sigue en el aire su concurso y si finalmente su agenda gubernamental le permite asistir, según indican desde su entorno.

A excepción del PSOE se cursó invitación al elenco de los partidos progresistas, incluido Podemos, otros socios del grupo parlamentario y las formaciones soberanistas como BNG, ERC y Bildu.

Podemos, Bildu, BNG y Rufián se desmarcan

Varios de ellos ya han optado por desmarcarse, como el caso de Bildu, BNG y los 'morados', quienes este mismo lunes y por medio de su coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha lanzado que no ve como solución a la izquierda que se revalide una especie de "Sumar 2.0", espacio al que ven subordinado al PSOE.

En el caso de Rufián, desde su entorno han trasladado a 'Europa Press' que no tenía problema en ir pero no puede hacerlo por cuestión de agenda.

Dicho esto, han recalcado que Rufián tiene buenas relaciones con el espacio y que no criticará ningún movimiento que pida unidad en la izquierda, pero han subrayado el portavoz parlamentario ya tiene "casa" donde desplegar su actividad política, en clara alusión a ERC.

Así ha respondido también a unas declaraciones de la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, que invitaba al republicano a incorporarse al proyecto que están impulsando los partidos de Sumar en el Ejecutivo.

Otro acto de Rufián

El portavoz de ERC ha propuesto la unión de todos los partidos de izquierda como fórmula para frenar el avance de la ultraderecha de cara a las próximas elecciones generales. Para ello, ha iniciado una gira por España dando charlas con distintos líderes de izquierda para abordar esta cuestión.

El domingo ya celebró en Madrid una de estas charlas junto al coportavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado. Este miércoles tiene previsto otro acto junto a Delgado, esta vez en el Congreso de los Diputados.

A ese evento acudirán representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, que han confirmado su asistencia. Según ha explicado la formación liderada por Yolanda Díaz, quieren formar parte de este debate organizado para intentar buscar una fórmula contra la ultraderecha.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.