Vox disfraza su islamofobia de protección a las mujeres: el Congreso debate el veto al burka y al nikab con el apoyo del PP y el de Junts en el aire

El Congreso de los Diputados debate este martes una proposición de ley de Vox que pretende prohibir el burka y el nikab. Una muestra de islamofobia que desde la formación de ultraderecha camuflan como una protección para las mujeres españoles porque "el islamismo es una amenaza para nuestra identidad".

La formación ultra lleva a la Cámara Baja el debate para prohibir ambos velos: el burka, que oculta por completo a la mujer, y el niqab, que solo deja descubierta la zona de los ojos. Los otros velos, el chador y el hiyab (el más común), se podrán usar sin problema.

Ahora bien, los de Santiago Abascal están intentando disfrazar su propuesta islamófoba como algo en favor de la protección de las mujeres. "No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel tela en España. El islamismo es una amenaza para nuestra identidad, para lo que somos y es una amenaza para las mujeres españolas", ha afirmado su portavoz, José Antonio Fúster.

Su propuesta básicamente pretende prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos porque lo consideran un grave riesgo para la seguridad. Lo presentan como una especie de Caballo de Troya del islam. Pese a la propuesta, el PP votará a favor en el Congreso, como ha desvelado su portavoz, Ester Muñoz.

Asumir la tesis de Vox es un nuevo gesto de acercamiento a la ultraderecha que Génova reconoce: "Vox y el PP tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo. Tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen". Pero si se echa la vista atrás, en el mes de diciembre, Vox ya propuso algo muy similar en Murcia. Una diputada ultra se presentó en el pleno con el burka y obligó a la presidenta a intervenir. En aquel momento el PP no tragó y lo vio como algo dantesco. "Que no salgan sus señorías a montar numeritos, a hacer 'shows'", decía Joaquín Segado, portavoz del PP en la Asamblea Regional de Murcia.

Unos meses antes los ultras habían defendido en la Asamblea de Madrid la prohibición de llevar el velo en espacios públicos. Y, de nuevo, los populares lo rechazaron dejando claro que era algo inconstitucional. Algo que ahora ha cambiado.

No obstante, necesitan el apoyo de alguien más para que la proposición de ley salga adelante. Aunque en el Congreso existe una mayoría de derechas, por lo que los ojos están puestos en Junts. Desde la formación independentista nunca revelan su intención de voto hasta poco antes de una votación, pero en el caso de dar su sí, evidenciaría que en la Cámara Baja existe una mayor representación de la derecha.

