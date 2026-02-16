El CIS de Tezanos coloca al PP casi 10 puntos por debajo del PSOE y solo cuatro puntos por encima de Vox

El dato Según el barómetro de febrero publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE obtendría el 32,6% de los votos en unas elecciones si se celebrasen hoy, mientras que el PP se quedaría en un 22,9% de apoyos.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, sitúa al PSOE como el partido con más escaños, con un 32,6% de apoyos. El PP le sigue con un 22,9%, superando a Vox por cuatro puntos, que alcanza un 18,9%. Sumar queda fuera del podio con un 7%. Vox experimenta un aumento de 1,2 puntos respecto a enero, mientras que los socialistas suben nueve décimas desde diciembre. Podemos incrementa su apoyo al 3,9%, y ERC desciende al 2,5%. Se Acabó la Fiesta se sitúa en 2,4%, y EH Bildu baja al 1%. Junts mejora al 1,2%, y el PNV y BNG caen al 0,8%. Coalición Canaria y UPN cuentan con un 0,1% del voto. El barómetro se realizó entre el 2 y el 6 de febrero con 4.027 encuestas, y un margen de error de ±1,6%.

Por debajo quedaría Sumar, que se descuelga con un 7% y se queda fuera del podio. Vox aumenta notablemente en intención de voto, con una subida de 1,2 puntos respecto al barómetro de enero. Los socialistas, por su parte, siguen en senda ascendente desde que en diciembre cayesen al 31,4% de intención de voto, con una subida de nueve décimas respecto al último barómetro. Este barómetro se elaboró antes de las elecciones en Aragón.

Podemos sube cuatro décimas y pasa del 3,5% al 3,9%. Tras la formación de Ione Belarra se sitúa ERC, que pierde una décima tras caer del 2,6% al 2,5%. El partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, se situaría con el 2,4% de lo votos, una subida de 0,6 puntos, un porcentaje que ya consiguió en diciembre. Por su parte, EH Bildu perdería 0,5 puntos al pasar del 1,5% al 1%, mientras que Junts mejoraría dos décimas hasta lograr el 1,2% de estimación de voto.

Para cerrar este barómetro encontramos al PNV, que cae dos décimas hasta situarse por debajo del 1% (0,8%), y al BNG, con el mismo porcentaje que la formación vasca tras una caída de una décima. Coalición Canaria se queda con un 0,1% del voto, 0,2 puntos menos que en enero y mismo porcentaje que UPN.

Suma de los bloques de izquierda y derecha según el barómetro del CIS de febrero de 2026

Si nos fijamos en la suma de los bloques de la izquierda y la derecha, observamos que una eventual alianza entre PP, Vox y Se Acabó la Fiesta obtendría un 44,2% de los votos. Por otro lado, PSOE, Sumar y Podemos se quedaría siete décimas por debajo, con un 43,5% de los apoyos.

El último barómetro del CIS se realizó entre el 2 y el 6 de febrero con 4.027 encuestas realizadas en 1.180 municipios y 50 provincias españolas, con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra.

