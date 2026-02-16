Ahora

Barómetro de febrero

El CIS de Tezanos coloca al PP casi 10 puntos por debajo del PSOE y solo cuatro puntos por encima de Vox

El dato Según el barómetro de febrero publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE obtendría el 32,6% de los votos en unas elecciones si se celebrasen hoy, mientras que el PP se quedaría en un 22,9% de apoyos.

Barómetro del CIS de febrero de 2026
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por José Félix Tezanos sigue colocando al PSOE como el partido político con más escaños. Según el barómetro de febrero, los socialistas obtendrían el 32,6% de los apoyos, casi diez puntos por encima del PP (22,9%), que a su vez superaría a Vox por solo cuatro puntos (18,9%).

Por debajo quedaría Sumar, que se descuelga con un 7% y se queda fuera del podio. Vox aumenta notablemente en intención de voto, con una subida de 1,2 puntos respecto al barómetro de enero. Los socialistas, por su parte, siguen en senda ascendente desde que en diciembre cayesen al 31,4% de intención de voto, con una subida de nueve décimas respecto al último barómetro. Este barómetro se elaboró antes de las elecciones en Aragón.

Podemos sube cuatro décimas y pasa del 3,5% al 3,9%. Tras la formación de Ione Belarra se sitúa ERC, que pierde una décima tras caer del 2,6% al 2,5%. El partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, se situaría con el 2,4% de lo votos, una subida de 0,6 puntos, un porcentaje que ya consiguió en diciembre. Por su parte, EH Bildu perdería 0,5 puntos al pasar del 1,5% al 1%, mientras que Junts mejoraría dos décimas hasta lograr el 1,2% de estimación de voto.

Para cerrar este barómetro encontramos al PNV, que cae dos décimas hasta situarse por debajo del 1% (0,8%), y al BNG, con el mismo porcentaje que la formación vasca tras una caída de una décima. Coalición Canaria se queda con un 0,1% del voto, 0,2 puntos menos que en enero y mismo porcentaje que UPN.

Suma de los bloques de izquierda y derecha según el barómetro del CIS de febrero de 2026Suma de los bloques de izquierda y derecha según el barómetro del CIS de febrero de 2026laSexta

Si nos fijamos en la suma de los bloques de la izquierda y la derecha, observamos que una eventual alianza entre PP, Vox y Se Acabó la Fiesta obtendría un 44,2% de los votos. Por otro lado, PSOE, Sumar y Podemos se quedaría siete décimas por debajo, con un 43,5% de los apoyos.

El último barómetro del CIS se realizó entre el 2 y el 6 de febrero con 4.027 encuestas realizadas en 1.180 municipios y 50 provincias españolas, con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra.

