Guardiola se traga sus palabras ante Vox para no perder el poder: de "defiendo el feminismo de Vox" a el mío es "el de verdad"

La protagonista de este lunes ha sido María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. Porque ella, quien fuera la baronesa más crítica del Partido Popular con Vox, ahora ha terminado rendida a la extrema derecha hablando del "feminismo de Vox" con Génova marcando el ritmo. Aunque solo unas horas después, ha matizado sus palabras de que "su feminismo es el de verdad".

La 'popular' necesita el apoyo de la formación de Santiago Abascal. Es la alternativa que tiene para seguir en el poder y en las últimas horas ha demostrado que va a hacer todo lo que tenga que hacer para lograrlo, incluido suavizar su discurso por mucho que la hemeroteca demuestre que a Guardiola no le hace especial gracia la formación ultraderechista.

El martes pasado aseguraba que "lo que no puede ser es que el PP, que ha ganado las elecciones, tenga que travestirse de Vox". En cambio, este lunes en una entrevista con 'OK Diario', la 'popular' rebajaba su discurso incluso buscando los límites de la adulación: "Si mi feminismo fuera el de la señora (María Jesús) Montero, que lo que le interesa es sacar a violadores a la calle, pues entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo estoy convencido que es el feminismo que defiende Vox".

Y, según ha podido saber laSexta, la razón de este cambio ha sido que la extremeña recibió una llamada telefónica desde la calle Génova, de la dirección del PP nacional, pidiendo que suavizara su discurso. Cosa que ha demostrado llegando a señalar que es más lo que les une que lo que les separa.

Ahora bien, y posiblemente visto el revuelo causado durante la mañana de este lunes por su afirmación sobre el "feminismo de Vox", Guardiola ha aprovechado la tarde para matizar sus palabras: "En el vídeo lo que digo es que no veo que sea un escollo defender la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que es el feminismo que debe defender Vox y cualquiera. Y la que debería defender cualquiera, la igualdad real entre hombres y mujeres. Mi feminismo es el de verdad, el feminismo que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres mirándonos a los ojos los unos y los otros, dándonos la mano".

Un nuevo bandazo que es de los que no gustan en Génova. Tanto es así que la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha aseverado ante los medios de comunicación que "sobra ruido y falta trabajo serio" en Extremadura.

"Hay que hacer menos ruido en los medios y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción y teniendo claro que lo importante es dar cuanto antes un gobierno a Extremadura, un gobierno estable y que responda a lo que han dicho los extremeños en las urnas", ha apuntado.

