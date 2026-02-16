Quién irá y quién no al acto de Gabriel Rufián de este miércoles sobre la unión de las izquierdas: Sumar y Más Madrid confirman su asistencia

Sí, pero... Faltarán Izquierda Unida, Podemos y miembros de ERC como Oriol Junqueras, que afirman que no han recibido una invitación expresa.

El Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes asistirán al acto organizado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado en el Congreso de los Diputados para debatir sobre cómo frenar a la ultraderecha. Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, no asistirá, al igual que Podemos e Izquierda Unida, quienes afirman no haber recibido invitación. La charla busca crear un frente amplio de izquierdas, aunque ha sido rechazada por ERC, BNG y Bildu. Paralelamente, Sumar prepara un acto el 21 de febrero para consolidar su unidad de cara a las elecciones generales, aunque sin la presencia confirmada de Yolanda Díaz.

Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes han confirmado su asistencia este miércoles al acto organizado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados. La formación liderada por Yolanda Díaz quiere formar parte de este debate organizado para intentar buscar una fórmula capaz de frenar a la ultraderecha.

Quien no irá es el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha afirmado que Rufián no le ha invitado. Tampoco acudirán Podemos ni Izquierda Unida.

La responsable de Organización y portavoz federal de IU, Eva García Sempere, ha dicho este lunes que su partido está dispuesto a debatir siempre sobre la unidad a la izquierda del PSOE, pero no tienen previsto asistir el miércoles porque no han recibido ninguna invitación expresa para la charla, que es de entrada libre.

"IU no ha rehuido nunca un espacio de reflexión compartida en el ámbito de la izquierda, pero no nos consta que haya llegado invitación a IU", ha comentado en una rueda de prensa, en la que ha dado la bienvenida a cualquier proyecto a favor de la unidad, pero ha abogado por hacerlo con "perseverancia y solvencia", como asegura que está haciendo la coalición Sumar, y sin "fuegos artificiales".

En otra rueda de prensa, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha vuelto a restar importancia al acto del miércoles, al señalar que es "una charla", y ha dicho que él en concreto estará haciendo precampaña en Castilla y León.

Rechazo de ERC, BNG y Bildu

Sin embargo, sí irán a este acto representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid (más allá del propio Delgado) y los comunes, pero ninguno de estos partidos ha concretado quién acudirá exactamente.

"Este debate no es artificial, responde a esa inquietud (sobre la unidad) y queremos estar ahí porque queremos construir ese horizonte claro de la mano del conjunto de las izquierdas en el marco de nuestro país. De las izquierdas transformadoras, pero también, por supuesto, de las izquierdas plurinacionales", ha dicho en una rueda de prensa la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

La charla entre Rufián y Delgado llega en un momento en que el portavoz de ERC en el Congreso está volviendo a insistir en su propuesta de crear un frente amplio de izquierdas en las próximas elecciones generales para frenar a Vox, incluyendo también a partidos nacionalistas e independentistas.

No obstante, esta iniciativa ha sido rechazada por ERC y por otras fuerzas nacionalistas e independentistas como BNG y Bildu, que han confirmado a 'EFE' que no estarán en el acto. Tampoco acudirán Més per Mallorca ni la Chunta Aragonesista, pero sí el diputado de Compromís Alberto Ibáñez.

Sumar mira al evento del sábado

Por su parte, los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) están volcados en el acto del sábado 21 de febrero, donde van a oficializar su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales.

Será con un nuevo proyecto político que deje atrás la actual marca de la coalición Sumar, con la mano abierta a más incorporaciones y con la incógnita aún de quién será el candidato o candidata.

Por el momento, está confirmada la presencia en el acto del sábado del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, según han informado a 'EFE' fuentes de su equipo, y muy probablemente acudirán el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la de Sanidad, Mónica García, todos ellos de la coalición Sumar.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, no ha dicho aún si asistirá, y por parte de IU estará el líder de la formación, Antonio Maíllo.

Los cuatro partidos han invitado al resto de fuerzas de la izquierda a acudir a este acto, pero no está previsto que vaya nadie de Podemos, mientras que fuentes de ERC, Bildu, BNG, Més y la Chunta ya han informado a 'EFE' de que no irán.

Al igual que en el acto de Rufián, quien sí asistirá es el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, aunque fuentes del partido indican que eso no significa que vayan a volver a participar en la coalición.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.