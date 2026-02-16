Bustinduy, "muy contento" con la propuesta de Rufián: "Hay que hacer algo para que en las próximas elecciones la izquierda esté a la altura"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre el deseo de Rufián de formar un bloque de izquierdas, un proyecto político que va a iniciar con un acto junto a Emilio Delgado. El ministro ha reconocido que está "muy contento" y es "optimista porque se está moviendo la izquierda, un montón de voces en lugares diferentes y cada una está aportando".

"Hay una sensación que creo que toda la gente de izquierdas y progresista comparte en España y probablemente en el mundo, que es que vivimos un momento muy complicado, con amenazas gravísimas y con imágenes que creíamos que no iban a suceder nunca, y donde vemos amenazado lo más esencial, lo más vital que tenemos, las libertades, la justicia social y lo que hemos construido los estados del bienestar, y hay una conciencia de que hay que reaccionar ante esto", ha manifestado Bustinduy.

En este sentido, el ministro ha señalado que "con lo mismo" que han "hecho hasta ahora no funciona" y, ante esta situación, "las organizaciones políticas de izquierda están trabajando en un proceso constructivo que se va a presentar el día 21". "Rufián y Emilio han agitado el avispero con su propuesta que ha dado muchísimo que hablar, y yo creo que más que menos toda la gente de izquierdas es consciente y todos estamos remando en la misma dirección de decir hay que hacer algo, evidentemente, para que en el próximo ciclo electoral, cuando haya elecciones, cuando sean, la izquierda esté a la altura", ha defendido.

Así, el político se ha mostrado "convencido de que lo va a estar". "Veo a todo el mundo en una clave muy constructiva, remando a favor de obra, y yo creo que es muy positivo que se hable de esto, que haya un debate, que hace falta. Eso quiere decir que hay un músculo que está vivo y espero que la gente progresista que puede estar desencantada, cabreada o huérfana, se active, se movilice, que milite, que se implique, que participe en los debates y que rompamos esta especie de 'fatalismo' de que todo va mal", ha expresado.

