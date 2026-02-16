Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez en una semana clave para la izquierda: "Siempre has estado en el lado correcto de la historia"

Los detalles Díaz ha celebrado que Sánchez haya estado presente en la firma de la subida del SMI, destacando que es muy "simbólica" su presencia. Un acto que tiene lugar justo cuando su liderazgo está siendo cuestionado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado junto a los líderes de CCOO y UGT un aumento del 3,1% del salario mínimo interprofesional, alcanzando 1.221 euros mensuales hasta 2026. Este acto, celebrado en el Ministerio de Trabajo con la presencia del presidente Pedro Sánchez y otros ministros, ha sido destacado por Díaz como un símbolo de autonomía para su ministerio. En paralelo, la izquierda española se moviliza con iniciativas como la de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, que buscan reformular la izquierda para contrarrestar a la extrema derecha, mientras el liderazgo de Díaz enfrenta cuestionamientos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

Al acto de la firma, celebrado en el Ministerio de Trabajo, ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como varios de sus ministros, entre ellos la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

Una presencia que Díaz ha querido agradecer poniendo el foco en lo simbólico que es que hayan querido acudir a este acto. "Hoy es la primera vez que se asiste a este Ministerio de Trabajo, encabezados además por el presidente del Gobierno. En política, los símbolos tienen una importancia extraordinaria. Viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo y no al revés", ha destacado la ministra, que ha añadido que "es la primera vez en estos años que este Ministerio tiene autonomía propia, sin dependencia de otros ministerios ubicados en la Castellana", en alusión al de Economía.

Además, ha aprovechado la presencia de Sánchez para decirle que, como ministra y pese a las discusiones "intensas" dentro del Gobierno, ella "ha estado donde tenía que estar", del lado de los trabajadores, y ha agradecido al jefe del Ejecutivo que "siempre" se haya situado "en el lado correcto de la historia".

La vicepresidenta ha señalado que, aunque con esta medida dan "un paso más", todavía queda "mucho por hacer". "Vamos a hacer de esta legislatura, una vez más, una legislatura de la gente trabajadora. Vamos a seguir mejorando el bienestar de nuestra gente", ha destacado. Un discurso que ha realizado justo cuando su liderazgo está siendo cuestionado por distintas voces de la izquierda.

Rufián, Delgado y una reformulación de la izquierda

El anuncio de la subida del SMI se produce en una semana clave para la izquierda a la izquierda del PSOE. En unos días, el 18 de febrero, se producirá el primer acto público para hablar del proyecto impulsado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado para reformular a la izquierda y frenar a la extrema derecha.

Los diputados de Esquerra Republicana y Más Madrid (él en la Asamblea de la Comunidad de Madrid) solo necesitaron cuatro minutos para agotar las entradas al evento, lo que para Emilio Delgado genera "un sentimiento de responsabilidad importante".

Lo que tienen por delante es el gran reto de movilizar a esa parte de la izquierda que se ha quedado huérfana de partido y frenar a la ultraderecha. Un camino que inician a título personal, sin la implicación ni el apoyo explícito de ningún partido.

El acto de Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar

Además del acto de Gabriel Rufián, la izquierda también vivirá otro gran evento el 21 de febrero. Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar harán un acto de refundación de la alianza en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un proceso para construir una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales.

El lema elegido para dicho acto es 'Un paso al frente'. Se tratará de un primer encuentro público para "compartir este camino y empezar a construirlo juntas y juntos"

El liderazgo de Yolanda Díaz, en duda

Tras conocerse la iniciativa de Gabriel Rufián, el liderazgo de Yolanda Díazse ha puesto en cuestión. Un tema sobre el que la vicepresidenta no se ha querido pronunciar, señalando que la reestructuración de la izquierda alternativa "no va de hablar" de ellos mismos, sino de "ganar el país", y ha defendido que "todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea", insistiendo en que el objetivo es "movilizar a la gente".

Díaz ha calificado como "un gravísimo error" hablar de personas. "Va de la gente. Y todo lo que sume, el acto del día 18 --el de Gabriel Rufián y Emilio Delgado--, el acto del día 21 --el de todos los partidos que componen Sumar--, todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero, insisto, va de la gente", ha concluido.

Mientras, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado primarias para elegir al líder del proyecto que heredará a Sumar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.