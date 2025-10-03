El PP insta a Sánchez a olvidarse de blindar el aborto en la Constitución y tacha el anuncio de cortina de humo

El contexto El Gobierno ha hecho el anuncio en respuesta a la estrategia antiabortista de PP y Vox en Madrid, cuyo Ayuntamiento pretende informar de un presunto 'síndrome post aborto', pese a no contar con evidencias científicas que avalen su existencia.

El Gobierno busca blindar el derecho al aborto en la Constitución, pero el Partido Popular (PP) se opone, recordando que para modificar la Carta Magna se necesita su apoyo. Desde Génova afirman que Pedro Sánchez no contará con ellos para reformar un texto que, según dicen, incumple al no presentar los Presupuestos Generales del Estado. Además, consideran esta iniciativa una cortina de humo para desviar la atención de asuntos judiciales que rodean al presidente. El PP critica que se reabran debates ideológicos para ocultar la falta de gestión y corrupción de los gobernantes de izquierda.

Tras conocerse que el Gobierno planea blindar en la Constitución el derecho al aborto, después de la polémica generada por el "síndrome post aborto" del que José Luis Martínez Almeida pretende informar a las mujeres a petición de Vox, el Partido Popular (PP) lo tiene claro: "Que Pedro Sánchez se olvide". En este sentido, recuerdan que para reformar la Carta Magna es necesario contar con sus apoyos.

"Para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo del PP. Que Pedro Sánchez se olvide de contar con nosotros para reformar un texto que está incumpliendo, entre otras cosas, al no presentar los Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo", han subrayado fuentes de la dirección de Génova a laSexta.

De hecho, para ellos se trata de otra cortina de humo para desviar la atención de los asuntos judiciales que rodean al presidente del Gobierno, como lo ha sido "el señuelo de la flotilla", en referencia a la Global Sumud que tras un mes de travesía, sus barcos empezaron a ser interceptados por las fuerzas israelíes este miércoles. Una campaña humanitaria que desde el PP de Madrid no han dudado en ridiculizar, por ejemplo, tachándola de "batucada en el Mediterráneo".

En este sentido, subrayan que una vez acabado este asunto, puesto que los detenidos ya están empezando a ser deportados desde territorio israelí, Sánchez tira de este anuncio para "distraer la atención de las 33 cuentas corrientes de su ex director general de Carreteras -que este jueves reveló la UCO en un informe-, de los cinco delitos por los que podría ser juzgada su mujer, del procesamiento de su hermano o de su fiscal general del Estado".

Tampoco olvidan, el caso Koldo respecto al que recuerdan la prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; la imputación de su predecesor y exministro de Transportes, José Luis Ábalos; como tampoco "el manoseo constante que, desde que es representante público, ha ejercido sobre la causa feminista".

En definitiva, "no le vamos a ayudar en esa estrategia y por tanto, el debate termina aquí", han zanjado desde Génova. En este sentido, han explicado que "la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional". Por ello, sostiene que no dejarán que "la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes".

