Barro y fango a granel en la Asamblea de Madrid por la flotilla en Gaza que el PP define de "batucada en el Mediterráneo"

¿Por qué es importante? Se trata de la frase estrella de este jueves del portavoz del Partido Popular (PP) en la Cámara madrileña, Carlos Díaz-Pache, que ha reiterado tanto ante como durante la sesión de control que ha tenido que ser interrumpida.

La sesión de control en la Asamblea de Madrid se tornó caótica tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla, que busca abrir un corredor humanitario en Gaza. Carlos Díaz-Pache del PP calificó la travesía como una "batucada por el Mediterráneo", lo que generó tensión entre los grupos políticos. Manuela Bergerot de Más Madrid cuestionó a Isabel Díaz Ayuso sobre su postura respecto a los españoles en la flotilla, pero Ayuso desvió el tema hacia críticas fiscales. La sesión se intensificó con interrupciones y el intento de retirar una bandera palestina, culminando en un ambiente tenso y desordenado.

Barro y fango a granel. Es lo que se ha visto este jueves en la Asamblea de Madrid a raíz de la interceptación de parte de los barcos miembros de la Global Sumud Flotilla que busca abrir un corredor humanitario en la Franja de Gaza. Una travesía que el portavoz del Partido Popular (PP) en el parlamento madrileño, Carlos Díaz-Pache, ha definido como una "batucada por el Mediterráneo" que, a sus ojos, busca "desviar la atención".

Unas palabras del vocal que ya indicaban el tono con el que arrancaba la sesión de control, que ha tenido que ser interrumpida. En definitiva, una situación bochornosa con gritos y mucho cabreo de los grupos políticos generada por declaraciones como las de Díaz-Pache y la complicada retirada de una bandera de Palestina.

Era la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, la primera en preguntar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre si estaba del lado "de los atacantes israelíes (...) o de los 50 españoles secuestrados" que viajaban con la Flotilla. Cuestión a la que la baronesa 'popular' daba una respuesta que arrancaba con críticas: "Ya decía yo que un político comunista no podía venir a hablar de política fiscal, que era la pregunta registrada", ha espetado.

"Con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta" Isabel Díaz Ayuso

En esa línea, Bergerot ha clamado contra esa política fiscal que "solo beneficia a los ricos", para a renglón seguido destacar que "la flotilla asaltada no es la última", puesto que "pronto llegará otra con una diputado de Más Madrid, Jimena González". Entonces, ha pedido a Ayuso exigir "la liberación de los secuestrados (...) por el Ejército de Israel": "¿Se ha levantado, usted, patriota?".

Interpelación a la que Ayuso ha vuelto a lamentar que "no quiere hablar de la fiscalidad de Madrid", adelantando que ella sí lo haría. Eso sí, sin olvidar sacar sobre la mesa los fallos registrados en las pulseras telemáticas antimaltratadores: "No sé si usted se ha levantado patriota, pero desde luego no se ha levantado feminista", pues según la presidenta madrileña Bergerot "sigue sin pedir ni asumir responsabilidades". Entonces, la 'popular' ha accedido a hablar sobre Gaza, asegurando que en Más Madrid "no quieren la paz en Gaza", porque "con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en la Asamblea de Madrid.

Llegaba el turno de Díaz Pache, quien no ha dudado en subrayar que el "Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo que la flotilla en llegar a Gaza", para después rescatar su frase estrella de la mañana, a la que ha añadido críticas a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien fue una de las españolas interceptadas este miércoles. La "batucada en el Mediterráneo con Ada Colau bañándose en las aguas de Baleares y las islas griegas".

Cállense, relájense y no echen más leña al fuego

En este punto, el ambiente en la cámara madrileña ya era tenso, obligando a su presidente, Enrique Osorio, a llamar al orden a la bancada de Más Madrid tras interrumpir la intervención del vocal 'popular': "Cállense y relájense", pedía Osorio a los parlamentarios. Una petición absolutamente fracasada, pues Díaz Pache recuperaba el turno apelando a "los señores de Hamás Madrid", al tiempo que tachaba al diputado Padilla de "impresentable".

A ojos de Díaz Pache, el grupo de la oposición "no quieren la paz en Gaza, solo quieren la bronca, viven mejor en el conflicto". Algo que prueba que hayan metido "a una de sus diputados en un barquito en el Mediterráneo para satisfacer su narcisismo". Entonces, ha subrayado que al Gobierno de Ayuso no lo van a "despistar con todo esto de la corrupción de [Pedro] Sánchez, Begoña [Gómez], su hermano y demás corruptelas".

Un bedel de la Asamblea de Madrid ha tenido que retirar una bandera de Palestina, este jueves.

La tensión estallaba con Bergerot pidiendo la palabra frente a un Osorio fuera de sí que repetía a la parlamentaria que no tenía la palabra, para acto seguido exigir la retirada de una bandera Palestina a Marta Lozano: "Y esa banderita bájela, quítela de ahí, que tiene los colores de la dinastía abasí, la del islam". Ante la negativa del grupo de la oposición, el presidente de la Cámara pedía "a los servicios de la Asamblea" que lo hicieran: "Ya hemos tenido bastante espectáculo"

Entonces, llegaba el momento más surrealista de la sesión, con los diputados de Más Madrid impidiendo a un bedel acceder al escaño para la retirada de la bandera, obligando a Osorio a intervenir de nuevo, pidiendo también a la bancada 'popular' que no echaran "más leña al fuego". Finalmente, el empleado lograba retirar la bandera, al tiempo que instaba a los parlamentarios a lograr "un intercambio de ideas y no otras cosas".

