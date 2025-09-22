Alán Barroso, sobre el PP tras acusar a Sánchez de que su apoyo a Gaza es una cortina de humo: "Van a tener un auténtico problema por decir esto"

"¿Francia, Australia o los otros 150 países que han reconocido al Estado palestino también participan de esta supuesta cortina de humo? Es que no hay quién lo trague", afirma el politólogo Alán Barroso en este vídeo.

El politólogo Alán Barroso critica al PP por decir que el apoyo de Pedro Sánchez y el paso adelante que ha dado el Gobierno de España en contra del genocidio que Israel está perpetuando en Gaza, es una "cortina de humo" para tapar la corrupción del presidente del Gobierno.

"Van a tener un auténtico problema a la hora de defender esto", asegura. Porque ¿también la ONU participa de esta cortina de humo para que no se hable de Santos Cerdán o de la mujer del presidente? ¿Francia, Australia o los otros 150 países que han reconocido al Estado palestino también participan de esta supuesta cortina de humo? Es que no hay quién lo trague, es absolutamente ridículo", añade contundente Barroso.

Además, el politólogo sostiene que cuando Feijóo marca posiciones no se le escucha "porque tiene un entorno muy 'gritón', con personas dentro de su partido que no controla y que llama 'gentuza' a quienes se manifiestan contra el genocidio [aludiendo a las palabras de Alfonso Serrano, del PP Madrid] o a Aznar, diciendo que Israel tiene que acabar lo que está haciendo en Gaza porque si no Occidente sufrirá mucho...". Por ello, subraya que "dentro del PP hay un problema de portavocía, porque ¿quién habla dentro del PP?". En el vídeo podemos ver su intervención completa.