El juez investigará por separado los presuntos amaños que implican a Santos Cerdán y Ábalos

El juez Leopoldo Puente ha decidido dividir la investigación sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos en dos casos separados. Uno se centrará en los presuntos amaños en adjudicaciones de obras públicas, y el otro en contratos de adquisición de mascarillas durante la pandemia. En el primer caso, están investigados Cerdán, Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y varios empresarios. En el segundo, se indaga la posible connivencia de Ábalos y García para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión. También se investigan supuestas colocaciones arbitrarias en empresas públicas. Ábalos, García y De Aldama son los únicos investigados en esta parte.

La pieza judicial del triángulo Cardán-Ábalos-Koldo se divide y da lugar a dos casos distintos. Ahora, tenemos, por un lado, una pieza que intentará esclarecer las posibles dudas sobre los contratos para comprar mascarillas que, por cierto, ya está muy avanzada. Por otro, un caso exclusivamente sobre esas adjudicaciones de obras de carácter público.

El auto, al que ha tenido acceso laSexta, explica que en esta pieza separada ostentarán la condición de investigados José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y Santos Cerdán. Pero también los empresarios José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y Joseba Antxon Alonso Egurrola.

Y añade el juez que "es necesario diferenciar entre aquellas que se promovieron, en beneficio de la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, en UTE con otras de menor envergadura, bajo la indiciaria dirección y supervisión del Sr. Cerdán León (y en las que nada habría tenido que ver, hasta donde en este momento permite conocer la investigación, el Sr. de Aldama Delgado …); de aquellas otras, de menor entidad económica, que se promovían paralelamente bajo el control o impulso de los Sres. de Aldama Delgado, Ábalos Meco y García Izaguirre (y en las que nada habría tenido que ver, hasta donde en este momento permite conocer la investigación, el Sr. Cerdán León, …).

Así, el magistrado de la Sala de lo Penal, Leopoldo Puente, ha desglosado este caso que apunto a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE. Sin olvidar que Ábalos, además fue ministro de Transportes.

¿Qué se mantiene en la causa inicial?

Al dividir la causa en dos, se queda una principal y otra que se denomina como separada. Pues, bien, en la principal se investigan todos los hechos ajenos a la adjudicación de obra pública. Como son los indicios que apuntan a que Ábalos, "actuando en connivencia" con su asesor Koldo García, y con el también investigado Víctor de Almada, habría favorecido la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión. Hablamos de contratos para la adquisición de mascarillas en la pandemia del Covid-19 a cambio de "indebidas prestaciones económicas".

Dentro de esa misma parte de la investigación, se incluiría lo referido a que Koldo García, con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro, habría desplegado su influencia para lograr que Aldama pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o se beneficiaran de concretas actuaciones promovidas e impulsadas desde el propio Ministerio.

Puente indica que, en este primer grupo de hechos aparentemente delictivos, se incluirían también “la arbitraria colocación en sendas empresas públicas de, al menos, doña Jessica Rodríguez García y doña Claudia Montes Martínez, siendo, además, que, por lo que respecta a la primera de ellas, vino percibiendo los correspondientes salarios sin desempeñar ocupación efectiva alguna”.

La resolución indica que en esta parte de la causa ostentan únicamente la condición de investigados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.