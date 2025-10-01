El PP de Almeida aprueba una propuesta de Vox que obliga a informar a las mujeres del supuesto "síndrome post aborto"

Los detalles El Ayuntamiento dará información a las mujeres sobre este supuesto síndrome, que no está reconocido por la ciencia, en centros de salud o espacios de igualdad "de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible".

El Ayuntamiento de Madrid, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado una propuesta de Vox para informar sobre el "síndrome post aborto", una patología no reconocida oficialmente. La medida fue respaldada por el PP y rechazada por PSOE y Más Madrid. Carla Toscano, de Vox, defendió la iniciativa, afirmando sin pruebas que el aborto causa problemas como depresión y alcoholismo. La propuesta obliga a proporcionar información sobre este supuesto síndrome en centros de salud y servicios sociales. La izquierda critica la medida, acusando a la derecha de amenazar los derechos de las mujeres y de utilizar los espacios públicos para propaganda ideológica.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde el PP de José Luis Martínez-Almeida tiene mayoría absoluta, ha aprobado una propuesta de Vox por la que a partir de ahora será obligatorio dar información sobre el llamado "síndrome post aborto", una supuesta patología que no está reconocida por los principales manuales de diagnóstico, en centros de salud, espacios de igualdad y de servicios sociales de la capital.

Los 'populares' dieron luz verde este martes a la iniciativa de Vox, que fue rechazada por el PSOE y Más Madrid, y que defendió la edil ultraderechista Carla Toscano ante el pleno. Allí lamentó la "propaganda salvaje" que, según ella, se hace del aborto, y aseguró, sin aportar prueba alguna, que interrumpir el embarazo provoca "depresión", "alcoholismo" o "autolesiones", entre otras supuestas consecuencias, hablando además de unas cifras de incidencia -dijo que afecta al "91% de los casos"- cuyo origen no citó.

Toscano, además, acusó a Más Madrid de no querer informar a las mujeres sobre este supuesto síndrome porque "entonces habría menos" abortos. "Ustedes quieren más, en parte por dinero, para que se forren los 'lobbies' y las empresas abortistas", clamó. Precisamente desde la citada formación, la concejala Carolina Elías propuso "avances reales", como blindar constitucionalmente el derecho al aborto y garantizarlo como una prestación sanitaria en la red pública, "sin burocracias ni esperas".

"Una mujer no se levanta un día y dice alegremente, voy a ir a abortar", aseveró por su parte la socialista Meritxell Tizón, que recordó a Vox que detrás de un aborto hay muchísimas circunstancias personales que tienen que adoptarse de "forma libre", con información "precisa y sin ningún tipo de juicio de valor".

Tras el espaldarazo del PP, sin embargo, la medida ahora obligará a proporcionar información "de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible" a las mujeres sobre este supuesto síndrome en centros de salud, espacios de igualdad, futuros centros de atención integral a la mujer, Samur social y centros de servicios sociales. Además, estará incluida en páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos.

Mientras la ultraderecha se felicita por haber logrado implementar -con la connivencia de los 'populares'- una medida con la que busca atemorizar a las mujeres que han tomado la decisión de interrumpir su embarazo como "un paso enorme en la defensa de la vida y de los bebés no nacidos", la izquierda denuncia que la derecha y la ultraderecha "amenazan las libertades y los derechos de las mujeres para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos", según ha recriminado Elías en sus redes sociales.

"Es una instrumentalización ideológica contra los derechos de las mujeres. Van a transformar los espacios de Igualdad, de salud y de asistencia municipal en esparcimientos de propaganda ideológica", ha denunciado por su parte la líder municipal del PSOE, Reyes Maroto, que tacha la medida de "lamentable".

Condena de Mónica García

También la ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado en sus redes sociales que "PP y Vox, ya indistinguibles" han aprobado "la difusión obligatoria de mensajes falsos sobre un supuesto 'síndrome postaborto' con mucha ideología y poca ciencia". "No buscan informar, sino infundir miedo a las mujeres en un momento tan difícil. Los problemas de salud mental están más vinculados a un embarazo no deseado que a su interrupción", ha aseverado la ministra, que además es médica de profesión

"El aborto es un derecho reconocido por ley que estamos blindando en la sanidad pública para ejercerlo libremente. Las mujeres merecen respeto, acompañamiento e información veraz. No vamos a retroceder al pasado ni permitir intimidaciones por parte de esa misma derecha que quiere vetar la educación sexual en las aulas", ha advertido, remitiendo a la web quieroabortar.org, que "ofrece información, orientación y acompañamiento".

