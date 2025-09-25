El hermano de Sánchez pide la suspensión de plazos en su causa al no contar con todas las actuaciones

El contexto Hace dos días, la Audiencia de Badajoz desestimaba todos los recursos de los acusados, confirmando la apertura de juicio oral contra ellos por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado a la jueza Beatriz Biedma de Badajoz la suspensión de todos los plazos en su causa hasta recibir la totalidad de las actuaciones. Este movimiento sigue a la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de desestimar recursos y confirmar la apertura de juicio por prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía no ve delito en la contratación de Sánchez, pero la acusación popular, incluyendo al PP y Vox, pide hasta tres años de cárcel y multas. También está implicado Luis Carrero, exasesor de Moncloa, y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura.

En un escrito al que ha accedido laSexta este jueves se solicita que se les "confiera traslado de las actuaciones completas correspondientes a este expediente criminal", así como la "suspensión del plazo dispuesto" hasta que "no se produzca de manera efectiva y plena" el traslado.

La Audiencia de Badajoz confirmaba este martes el procesamiento de David Sánchez y de los otros diez investigados al observar "indicios suficientes" de los presuntos delitos mencionados. En el otro extremo, se sitúa la Fiscalía que no considera ningún delito en la contratación del hermano del socialista en la Diputación pacense como director de la oficina de artes Escénicas.

Por su parte, la acusación popular que ejercen el Partido Popular (PP), Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Liberum y Iustitia Europa ya ha adelantado que pedirá hasta tres años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez, así como la devolución de los salarios percibidos y una sanción que podrían sumar los 130.000 euros.

También está a un paso del banquillo el exasesor de Moncloa Luis Carrero quien se convirtió en jefe de Programas de Actividades Transfronterizas en Badajoz; así como el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. De hecho, Gallardo forzó la dimisión de cinco parlamentarios en la Asamblea regional para entrar ella como tal y lograr el aforamiento. Un movimiento que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) observó como un fraude de ley.