El análisis de Juanma Romero sobre Sánchez y los Presupuestos: "El presidente no va a renunciar a continuar con la legislatura"

El periodista Juanma Romero revela qué dicen desde el entorno del Ejecutivo sobre la presentación y aprobación (o no) de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Seguirá la legislatura aunque no salgan adelante? En el vídeo, todos los detalles.

Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) adscrito al grupo parlamentario de Sumar, ha instado a Pedro Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos; una declaración que no estaría en los planes del Gobierno de coalición progresista.

El periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', asegura que "la presión va a ir a más según avancemos hacia la presentación de los Presupuestos": "Creo que esta votación no es una votación cualquiera, no es como la pérdida de ninguna ley, por mucho que el Gobierno haya naturalizado estas derrotas en el Congreso, sino que es una votación mayor, es la principal ley que ha de pasar todos los años por la Cámara baja".

No obstante, según Romero, "el Gobierno sigue diciendo que no hará nada en caso de perder esa votación", pero al ser una votación tan importante, "es difícil sustraerse a las consecuencias que pueda traer", admite.

El Gobierno cree que puede tirar hacia adelante [sin Presupuestos], pero "yo creo que es una carta que el Gobierno se reserva en caso de ser necesario, es decir, si pierde finalmente la votación, como es bastante probable, podría activar el botón electoral".

Pero desde Moncloa, revela el periodista, insisten en que "ese no es el escenario y que el presidente no va a renunciar a continuar con la legislatura, que concluye en 2027, y en particular hay un último pago de los Fondos Europeos que no piensa renunciar". En el vídeo, podemos ver completa su exposición.

