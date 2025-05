Gallardo dice haberse sentido "indefenso" en la instrucción contra el hermano de Sánchez

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, enfrenta críticas por su maniobra para conseguir el aforamiento en la causa contra David Sánchez, al convertirse en diputado autonómico. Aunque recogió el acta de diputado, la jueza ya ha abierto juicio oral y él aún no ha prometido el cargo. Gallardo asegura que le es indiferente quién lo juzgue, mientras critica la instrucción de la jueza Beatriz Biedma por abrir juicio sin resolver los recursos. El Gobierno apoya su decisión de entrar en la Asamblea, calificando de política la causa contra Sánchez, y defiende que el aforamiento no implica impunidad.

Miguel Ángel Gallardo esté en el ojo del huracán por su maniobra para lograr el aforamientode cara a la causa contra David Sánchez, en la que él también está imputado. El líder del PSOE extremeño, hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz, se ha convertido en diputado autonómico, a pesar de que aseguró que esperaría al cierre del procedimiento y a costa, además, de la renuncia de una parlamentaria y de las siguientes cuatro personas que iban antes que él en las listas.

Un 'aforamiento exprés' tras el que su futuro judicial sigue sin estar del todo claro, porque, aunque recogió el acta de diputado el miércoles, la jueza instructora ya ha abierto juicio oral y él aún no ha prometido el cargo. El dirigente socialista, entretanto, y al margen de ese debate jurídico, asegura que le da igual que le juzgue la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Así lo trasladan fuentes del entorno del dirigente socialista a laSexta, que inciden en que "lo que quiere es que haya justicia". Además, sostienen que se ha sentido "muy indefenso" con la instrucción que ha llevado a cabo la jueza, Beatriz Biedma, cuya decisión de abrir juicio oral sin esperar a la resolución de los recursos contra el procesamiento tacha de "inquietante" e "inaudita".

Gallardo, además, cree que él está imputado en esta causa "porque pasaba por allí", porque no tiene duda de que el objetivo es el hermano del presidente del Gobierno. Las fuentes consultadas señalan también que está "muy agradecido del apoyo de la dirección federal" del partido.

Precisamente este viernes, desde el Gobierno han avalado su decisión de entrar en la Asamblea y han insistido en el carácter político de la causa contra David Sánchez. Para Félix Bolaños, la "decisión del líder del PSOE de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al Gobierno de Extremadura" es "lo más normal del mundo". Su aforamiento, ha defendido el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en cualquier caso "no implica ninguna impunidad".

También la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que es "legítimo" que Gallardo entre en el parlamento autonómico y que "en ningún caso se están incumpliendo las normas internas" del PSOE, defendiendo el cambio en los Estatutos acordado en el último congreso que permite que el socialista extremeño no tenga que renunciar a sus cargos. "Si David no se llamara Sánchez de apellido y fuera el hermano del presidente del Gobierno, aquí no habría caso", ha aseverado también la ministra.