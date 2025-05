La Fiscalía pide archivar la causa contra el hermano de Sánchez y reprocha "conjeturas" de la jueza

La Fiscalía pide archivar la causa contra David Sánchez, al no apreciar indicios de delito ni en su actuación ni en la del resto de responsables de la Diputación de Badajoz imputados. Apunta a la ausencia de auténticos "indicios racionales de criminalidad" y sostiene que la conclusión incriminatoria de la jueza, Beatriz Biedma, "se sustenta en conjeturas e hipótesis" que no permiten concluir que su puesto se creara a la carta para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno.

En un recurso dirigido a la Audiencia de Badajoz, al que ha tenido acceso laSexta, el Ministerio Público solicita que revoque el auto de procesamiento y archive la causa contra David Sánchez, a quien la jueza imputa los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Audiencia, por tanto, será ahora la que decida si finalmente hay juicio.

En ese recurso de apelación, la Fiscalía también denuncia falta de claridad en el auto en el que la instructora acordó procesar a David Sánchez: denuncia que describe el resultado de las diligencias practicadas "de modo no siempre fiel y/o completo" y "no individualiza con claridad" los indicios concretos que la han llevado a concluir que la plaza de David Sánchez fue diseñada de forma "espuria" y "mucho menos, las concretas razones que permiten atribuir la realización de un delito de prevaricación".

Además, asevera que la conclusión incriminatoria de la magistrada "se contradice con diversos hechos o datos objetivos que han resultado perfectamente acreditados" a lo largo de la instrucción. La hipótesis incriminatoria asumida por la magistrada, insiste la Fiscalía, "incurre en notables contradicciones internas" que, a juicio del Ministerio Fiscal, denotan "una notoria falta de coherencia interna en los planos fáctico y jurídico".

Los argumentos de la Fiscalía

Entre otros argumentos, el recurso de la Fiscalía descarta que los directores de los conservatorios rechazaran la creación de la plaza de Sánchez, que dirigía la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz y a quien se referían como "el hermanísimo" por e-mail. Para el Ministerio Fiscal, "sus declaraciones no permiten concluir, ni siquiera de forma indiciaria, que alguno de ellos entendiera que la creación del referido puesto de trabajo obedeciera a motivaciones espurias de ningún tipo".

Además, defiende que "no existe ninguna duda" de que David Sánchez "no simuló en ningún caso el desempeño de una actividad profesional con el fin de enriquecerse ilícitamente". La evaluación de ese desempeño profesional, añade, "carece de toda trascendencia para determinar la calificación jurídica de los hechos" y, en todo caso, exigiría una pericial de alguien "con los oportunos conocimientos artísticos".

También sostiene que Fiscalía que "no existen elementos que permitan afirmar, ni siquiera con carácter indiciario", que las entrevistas realizadas a los otros aspirantes al puesto que acabó ocupando Sánchez "resultaran ficticias" y tampoco cree que las gestiones que realizó el acusado en Airbnb, donde buscó piso en Badajoz antes de que se le adjudicara la plaza, demuestren nada.

Considera que el fin era "informarse acerca de las condiciones para el arrendamiento de una vivienda en Badajoz", una circunstancia que, esgrime, "resulta de todo punto normal". Incide la Fiscalía en que David Sánchez "no abonó arras, no entregó señal de ningún tipo, no suscribió ningún contrato o precontrato de arrendamiento", sino se "se limitó a informarse sobre las condiciones para el alquiler de una vivienda, exponiendo a tal efecto que podría ir a trabajar a Badajoz, sin ofrecer datos concretos sobre dicho particular".

Además, asevera que decir que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, preparó la plaza para el hermano de Pedro Sánchez es "una conjetura carente de toda base fáctica", destacando que este apoyó a Susana Díaz en las primarias del PSOE y no al actual presidente del Gobierno.

Esa circunstancia, incide, "casa ciertamente mal" con la posibilidad de que este maniobrara para beneficiar a David Sánchez o a personas de su entorno y afirma que "no se alcanza a entender que pudiera estar dispuesto a delinquir en favor de Pedro Sánchez o de su entorno, cuando no solo no le prestaba su apoyo para liderar el partido, sino que se posicionaba claramente en su contra".