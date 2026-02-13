La Abogacía de la Generalitat avisó al equipo de Pradas en la DANA: "La protección a la vida está por encima en situaciones de emergencia"

Los detalles Ignacio Lleó de Nalda, coordinador de la Abogacía en la Conselleria que dirigía Pradas, aseguró que era legal llevar a cabo todas las medidas que las autoridades "consideren necesarias para poder salvar el mayor número de poblaciones".

Ignacio Lleó de Nalda y Álvaro Martínez Ávila, letrados de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, advirtieron a Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior, sobre la primacía de la protección de la vida en situaciones de emergencia. Durante la investigación judicial en Catarroja, Lleó de Nalda explicó que, ante el riesgo de colapso de la presa de Forata, se consideraron confinamientos y evacuaciones forzosas. Sin embargo, José Manuel Cuenca, del gabinete del expresident Carlos Mazón, se opuso a tales medidas. Martínez Ávila también recibió consultas sobre confinamientos, pero la Abogacía no tomó una postura definida, considerando la decisión operativa y no jurídica.

Ignacio Lleó de Nalda y Álvaro Martínez Ávila, letrados de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, avisaron a Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior y máxima responsable de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la DANA, de que "la protección de la vida como bien supremo está por encima en situaciones de emergencia".

Así lo expresó Lleó de Nalda, coordinador de la Abogacía en la Conselleria que dirigía Pradas, el pasado 27 de enero en el marco del la investigación que está llevando la jueza Nuria Ruiz Tobarra en el Juzgado de Catarroja, según ha desvelado 'ElDiario.es'. El letrado relató que, al ser consultado sobre las opciones que se barajaban en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), respondió que la normativa en materia de emergencias permitía "practicar confinamientos" o "evacuaciones forzosas", "de la misma manera que cuando hay un incendio el bombero no te deja entrar en tu casa o te obliga a salir a un camping porque llega un incendio forestal", añadió.

Pese a no recordar la hora exacta en la que fue consultado, Lleó de Nalda, testigo en la causa de la DANA, explicó a la jueza que Ricardo García García, subsecretario de la Conselleria que dirigía Pradas, "me llama hacia el final de la tarde y me plantea que vaya estudiando, por si se me pregunta, la posibilidad de un confinamiento".

En esa llamada, García le informó de que había una presa "a punto de colapsar", refiriéndose a la presa de Forata, y planteó la viabilidad legal de un hipotético confinamiento de la población. El letrado respondió que se podrían llevar a cabo confinamientos y "evacuaciones forzosas", así como todas las medidas que las autoridades "consideren necesarias para poder salvar el mayor número de poblaciones".

La postura de la Abogacía choca con la de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón, que le pidió a Pradas que bajo ningún concepto llevase a cabo un confinamiento. "Salo, de confinar nada", le pidió a través de WhatsApp.

El abogado general de la Generalitat Valenciana, Álvaro Martínez Ávila, recibió una consulta similar por parte de Cayetano García Ramírez, entonces secretario autonómico de Presidencia, que le informó de que "existía riesgo de rotura de la presa de Forata y que la consellera Pradas se estaba planteando la posibilidad de un confinamiento".

A raíz de esa llamada, que se produjo alrededor de las 19:45 horas del 29 de octubre de 2024, el letrado se puso a buscar normativa en materia de confinamiento y emergencias, puesto que esta cuestión, según relató ante el tribunal, "había sido muy problemática en la época del Covid". No obstante, Martínez Ávila detalló que "en la Abogacía nadie se pronunció en contra de un confinamiento, ni en contra ni a favor". "Es una decisión que entiendo yo que es operativa, no estrictamente jurídica, entonces no nos pronunciamos ni en contra ni a favor", añadió para justificar la decisión.

Sin embargo, según detalla 'ElDiario.es', en una segunda llamada sobre las 20.25 o 20.30, el testigo llamó a su equipo de la Abogacía y les comunicó que García Ramírez había dicho que se olvidaran del confinamiento.

