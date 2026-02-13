El desgarrador testimonio de la trabajadora de la guardería de Algemesí: "A un niño descalzo le apretó el pie con una chincheta"

¿Qué ha dicho? La empleada, en declaración en sede judicial, ha afirmado que la propietaria del centro insultaba y pegaba a los niños "día a día": "Les pone comida en la boca y les echa la cabeza atrás para que traguen".

Los hechos se destaparon gracias a vídeos grabados por una trabajadora, quien testificó en sede judicial. La empleada describe maltratos como dejar caer a los niños, insultarlos, golpearlos y forzarlos a comer de manera peligrosa. Además, señala un trato discriminatorio hacia algunos niños, mientras que otros son premiados. La trabajadora documentó los incidentes durante cinco meses, aportando pruebas a la Policía. La propietaria justifica su comportamiento por considerar a los niños malcriados y no soportar a los padres.

laSexta ha tenido acceso al atestado policial del caso de la guardería de Algemesí. Del caso del presunto maltrato de la propietaria del centro a varios niños y niñas con edades comprendidas de entre los nueve meses a los tres años en el recinto. Todo se ha destapado gracias a los vídeos grabados por una trabajadora, que ha comparecido en sede judicial para dar testimonio. Para aportar una declaración que se suma a las pruebas gráficas sobre los hechos denunciados.

"Se ve maltrato infantil. Dejaba caer a los niños a la altura de la rodilla. Les insulta, les pega. Les llama tonto, feo... cosas así. Les pega con su mano. Les da golpes en la cabeza y les empuja cuando caminan", cuenta la trabajadora.

Además, habla de la actitud de la propietaria de la guardería a la hora del almuerzo: "Les pone la comida en la boca y la cabeza hacia atrás para que traguen. Un niño se atragantó con una manzana, y ella le puso la cabeza hacia atrás. El trozo salió disparado".

"A otro niño le apretó la nariz. No podía respirar. Vomitó un trozo de pera del postre y luego le pegó. Le puso de rodillas contra la pared. Le cogió el babero y se lo puso en la cara. Le dijo que si él había manchado el comedor también se iba a manchar", ha expuesto.

La trabajadora habla de "conducta habitual": "Lo de pegar e insultar es el día a día. Y lo del almuerzo. A un niño le cogió la cuchara de la merienda y se la puso en la boca para que se la tragara. Estaba tumbado. Le dijo que era un tonto y que si veía lo que le hacía hacer".

Ha afirmado que la propietaria, en las conductas que denuncia, "tiene más focalizados a unos niños" y que hay a dos que no les hace nada: "Les premia. Cuando se van a casa les pone un caramelito o una chocolatina".

"Al resto es o te comes el almuerzo o lo tiro, que se lo iba a decir a tu padre. Una niña le dijo a su abuela que ella era una mala persona. No lo he escuchado, pero me lo han contado", cuenta la trabajadora.

"No soporta a los padres"

En ese sentido, ha explicado el motivo por el cual puede comportarse así: "Para ella están malcriados y no soporta a los padres. Hay un niño que es adoptado, y por ese simple hecho le tiene mucha manía".

"Hay un niño que habitualmente se quita un zapato y rápidamente se lo ponemos. Un día no lo hicimos, le dio en la boca, en las manos y le quitó el calcetín. Luego fue a por una chincheta y le apretó en el pie", relata.

Los vídeos, desde septiembre: "Pongo la hora y la fecha exacta. Lo he aportado todo a la Policía. Señalo a los niños con nombre y apellidos y también a los padres".

"Hay unos que llevaban purés al niño porque no habían introducido los sólidos. Ella le dio un bocadillo, y hace como succión. Ella le dijo que ya lo estaba tirando y le pegó", prosigue la trabajadora.

Todo, tras cinco meses en el centro: "Lo he visto repetidamente. Antes trabajaba con alguien que no se inmutaba, y pensaba que igual era yo la que lo veía así. Pero luego llegó otra compañera, fueron pasando los días y comentamos a la salida si habíamos visto eso y aquello".

