La guardería de los horrores

El desgarrador testimonio de la trabajadora de la guardería de Algemesí: "A un niño descalzo le apretó el pie con una chincheta"

¿Qué ha dicho? La empleada, en declaración en sede judicial, ha afirmado que la propietaria del centro insultaba y pegaba a los niños "día a día": "Les pone comida en la boca y les echa la cabeza atrás para que traguen".

Declaración de la trabajadora de la guardería de Algemesí
laSexta ha tenido acceso al atestado policial del caso de la guardería de Algemesí. Del caso del presunto maltrato de la propietaria del centro a varios niños y niñas con edades comprendidas de entre los nueve meses a los tres años en el recinto. Todo se ha destapado gracias a los vídeos grabados por una trabajadora, que ha comparecido en sede judicial para dar testimonio. Para aportar una declaración que se suma a las pruebas gráficas sobre los hechos denunciados.

"Se ve maltrato infantil. Dejaba caer a los niños a la altura de la rodilla. Les insulta, les pega. Les llama tonto, feo... cosas así. Les pega con su mano. Les da golpes en la cabeza y les empuja cuando caminan", cuenta la trabajadora.

Además, habla de la actitud de la propietaria de la guardería a la hora del almuerzo: "Les pone la comida en la boca y la cabeza hacia atrás para que traguen. Un niño se atragantó con una manzana, y ella le puso la cabeza hacia atrás. El trozo salió disparado".

"A otro niño le apretó la nariz. No podía respirar. Vomitó un trozo de pera del postre y luego le pegó. Le puso de rodillas contra la pared. Le cogió el babero y se lo puso en la cara. Le dijo que si él había manchado el comedor también se iba a manchar", ha expuesto.

La trabajadora habla de "conducta habitual": "Lo de pegar e insultar es el día a día. Y lo del almuerzo. A un niño le cogió la cuchara de la merienda y se la puso en la boca para que se la tragara. Estaba tumbado. Le dijo que era un tonto y que si veía lo que le hacía hacer".

Ha afirmado que la propietaria, en las conductas que denuncia, "tiene más focalizados a unos niños" y que hay a dos que no les hace nada: "Les premia. Cuando se van a casa les pone un caramelito o una chocolatina".

"Al resto es o te comes el almuerzo o lo tiro, que se lo iba a decir a tu padre. Una niña le dijo a su abuela que ella era una mala persona. No lo he escuchado, pero me lo han contado", cuenta la trabajadora.

"No soporta a los padres"

En ese sentido, ha explicado el motivo por el cual puede comportarse así: "Para ella están malcriados y no soporta a los padres. Hay un niño que es adoptado, y por ese simple hecho le tiene mucha manía".

"Hay un niño que habitualmente se quita un zapato y rápidamente se lo ponemos. Un día no lo hicimos, le dio en la boca, en las manos y le quitó el calcetín. Luego fue a por una chincheta y le apretó en el pie", relata.

Los vídeos, desde septiembre: "Pongo la hora y la fecha exacta. Lo he aportado todo a la Policía. Señalo a los niños con nombre y apellidos y también a los padres".

"Hay unos que llevaban purés al niño porque no habían introducido los sólidos. Ella le dio un bocadillo, y hace como succión. Ella le dijo que ya lo estaba tirando y le pegó", prosigue la trabajadora.

Todo, tras cinco meses en el centro: "Lo he visto repetidamente. Antes trabajaba con alguien que no se inmutaba, y pensaba que igual era yo la que lo veía así. Pero luego llegó otra compañera, fueron pasando los días y comentamos a la salida si habíamos visto eso y aquello".

