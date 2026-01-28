El caso Montoro avanza con el seguimiento de los más de 32 millones que se habrían embolsado el exministro y sus colaboradores de confianza

El contexto Un día después de que la fiscal de la causa pidiera una serie de diligencias para conocer el patrimonio de Montoro y socios el juez instructor lo ha aceptado, así como la prórroga de seis meses más de investigación

La causa contra el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanza tras la aceptación del juez de Tarragona, Rubén Rus, de prorrogar la investigación por seis meses más. La Fiscalía ha solicitado un inventario de los bienes de Montoro, su esposa, hermano y seis colaboradores, con el fin de identificar las sociedades utilizadas para ocultar beneficios. Se sospecha que Montoro y su equipo se habrían repartido más de 32 millones de euros. Ricardo Martínez Rico, hermano del jefe de gabinete de Montoro, habría recibido más de 11 millones. La investigación también apunta a pagos de empresas gasísticas a través del despacho Equipo Económico, fundado por Montoro.

Novedades en la causa contra el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Después de que este martes la Fiscalía solicitase una prórroga y varias diligencias respecto al patrimonio del 'popular' con su mujer y seis de sus colaboradores, este mismo miércoles el juez instructor ha aceptado tanto las actuaciones como alargar la investigación seis meses más.

En concreto, el juez de Tarragona Rubén Rus ha pedido un inventario de todos los bienes que tiene el que fuera miembro de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy con su mujer. Una información que también ha pedido respecto a su hermano y de otros cinco colaboradores muy cercanos a Montoro. Todo, con el objetivo de identificar las sociedades que habrían utilizado para camuflar los beneficios. Y es que la fiscal Carmen García sospecha que el exministro y su equipo se llevaron más de 32 millones de euros. Una cantidad que se habrían repartido.

La mayor tajada de más de 11 millones de euros se la habría llevado Ricardo Martínez Rico, es decir, el hermano del jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico. Tras él con un montante de más de seis millones estaría Salvadur Ruiz Gallud; al que le siguen Manuel de Vicente-Tutor y Francisco de Asís Piedras con casi seis millones en el bolsillo cada uno.

Además, la fiscal también ha pedido las memorias, cuentas anuales y documentación de Equipo Económico, es decir, ese despacho que fundó Montoro con gente de su máxima confianza dos años después de salir del ejecutivo de Aznar. Precisamente, el mismo despacho del que intentó desvincularse cuando la cosa se puso fea, puesto que en público pregonaba la política de austeridad.

Sin embargo, según la investigación cuyo secreto se levantaba tras siete años de pesquisas, en privado se habría valido de su despacho para obtener benficios de las empresas, porque sabían que acudir a Equipo Económico era sinónimo de cambio legislativos a la carta. Entre sus clientes había empresas eléctricas, farmaceúticas o inmobiliarias, aunque el foco de los investigadores está sobre todo en los pagos de cinco empresas gasísticas. Cantidades con las que se habrían lucrado valiéndose de su influencia.

