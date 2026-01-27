Se reactiva el caso Montoro: la Fiscalía pide conocer el patrimonio del exministro con su mujer y el de seis de sus colaboradores

¿Por qué es importante? Esta causa, en la que hay hasta 28 exaltos cargos imputados por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental, se abría tras una investigación que comenzó en 2018.

Novedades en la causa que investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por supuestamente enriquecerse haciendo leyes a medida de sectores empresariales mientras era ministro. Según ha podido saber laSexta, la Fiscalía quiere conocer el patrimonio del que fuera miembro de los gobierno de José María Aznar y Mariano Rajoy.

En concreto, el Ministerio público ha pedido al juez de Tarragona que instruye el caso Montoro que solicite el inventario de bienes que tiene el exministro con su mujer y otros seis colaboradores que forman parte de su núcleo de confianza. Unas nuevas diligencias que buscan identificar las empresas interpuestas de las que se habría valido la trama para ocultar sus ingresos.

Entre las acciones concretas que pide la fiscal se encuentra solicitar las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial y el inventario de bienes que tienen a su nombre tanto el exministro de Hacienda como su hermano Ricardo y sus colaboradores Mariano Ruiz Gallud, Ricardo Lorenzo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras, Manuel Enrique de Vicente-Tutor y Pilar Platero.

Asimismo, la fiscal también ha solicitado que se requiera al Registro Mercantil las hojas registrales completas, memorias cuentas anuales y documentación anexa correspondiente a las sociedades Montoro y Asociados Asesores, Equipo Económico y Global Afteli. En este sentido, también pide las escrituras de estas tres empresas, así como las de otras 13 sociedades con las que habrían tenido relaciones comerciales. Sobre estas también quiere acceder a las escrituras de transmisión de participaciones y los nombramientos en los órganos de dirección de todas ellas.

Para ello, en un escrito al que ha accedido laSexta, Anticorrupción también ha pedido al juez instructor tarraconense que prorrogue seis meses más la investigación para que se realicen las diligencias. También ha destacado que la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Especial está analizando las cuentas bancarias de los investigados, en cumplimiento de un auto que el juez dictó el pasado mes de julio.

"Actuaciones graves de corrupción"

Todas unas diligencias que llegan después de que en diciembre la misma fiscal del caso, Carmen García, se opusiera a archivar el caso, tal y como habían pedido las defensas de varios investigados que consideraban que el asunto tenía carices políticos. De esta manera, García descartaba que cualquier "ideología política" en las pesquisas, al tiempo que señalaba "actuaciones graves de corrupción".

Una causa, en la que están imputados hasta 28 exaltos cargos por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental, que se abría tras una investigación que comenzó en 2018. Asimismo, estas pesquisas arrancaron tras encontrar en el marco de otro asunto un correo absolutamente clave incautado a uno de los directivos de una de las empresas de gases industriales que decía: "La vía más directa, como siempre, es pagar a ese Equipo Económico", un despacho vinculado directamente con Montoro.

Por estos hechos, los investigados se habrían llevado más de 32 millones de euros, según consta en el informe de la Angencia Tributaria. De sus colaboradores en el que más dinero se habría embolsado habría sido Julio Martínez Rico con 11 millones contabilizados; mientras que con seis millones le sigue Mariano Ruiz Gallur.

