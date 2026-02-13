Patinazo en el juicio a los Pujol: la Audiencia Nacional cita como testigo a una persona equivocada

Los detalles Una maestra de la escuela pública ha sido la protagonista involuntaria en la jornada del jueves del juicio a los Pujol. La citaron por error. Ella explica a la sala que intentó por todos los medios sacarles de su error pero que siempre le contestaban con un "¡Usted sabrá!".

En el juicio a la familia Pujol se vivió una situación surrealista cuando la Audiencia Nacional citó por error a una maestra como testigo, quien no tenía relación alguna con el caso de corrupción. Durante su declaración, el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, le preguntó sobre su trabajo en un despacho, momento en el que se reveló la confusión. La maestra, Eva Martín Moreno, aclaró que es docente en la escuela pública y no está vinculada al caso. A pesar de haber intentado advertir al tribunal del error antes de la cita, su preocupación fue ignorada, generando risas en la sala.

Situación surrealista la que se vivió este jueves en el juicio a la familia Pujol. La Audiencia Nacional había citado como testigo a una mujer totalmente ajena al caso de corrupción. Una anécdota más para sumar en este caso que está ahora en plena fase de toma de declaraciones de testigos.

"¿Usted trabajó, o no sé si trabaja todavía, en el despachó del señor Carreté?", pregunta el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo. Y no es hasta eso momento cuando se desvela que la han citado sin tener nada que ver con la causa. Ella misma les saca de su confusión.

"¡Uy, Dios mío! Desde el principio de esta convocatoria, ya sabía que había algún error. Yo soy maestra y siempre he trabajado en la escuela pública. Yo no tengo nada más", dice conectada en videoconferencia.

"¿Usted es Eva María Moreno?", insiste el fiscal. "Yo me llamo Eva Martín Moreno", corrige la testigo. "Bien, pues no hay más preguntas", intenta cortar el fiscal. Pero la compareciente insiste en ofrecerse a responder cualquier duda. "¡De verdad, investíguenme! Yo trabajo para la Generalitat como maestra", asegura generando las risas en la sala.

Y es que la maestra había intentado por todos los medios advertirles de su error antes de la cita, asegurando a la persona de contacto con el tribunal que no tenía nada que ver con ese caso. "Ah, usted sabrá, usted sabrá", aseguraba que era la respuesta que le daba. "Pues yo sabré. Ni duermo", ha sentenciado ante la sala.

