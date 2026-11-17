Entre líneas Yolanda Díaz insiste en que el reglamento para el registro horario lleva un año encima de su mesa "listo para poder ser aprobado".

El Gobierno ha reactivado los martes sociales del Consejo de Ministros antes de las elecciones, destacando las subidas del salario mínimo y de los salarios de los funcionarios. La ministra Elma Saiz anunció un aumento del SMI a 1.286 euros mensuales para 2027, defendido por Yolanda Díaz pese a críticas de Antonio Garamendi, quien lo considera "electoralista". Además, se aprobó un incremento del 4,5% en los salarios de los funcionarios, basado en un acuerdo previo. Las medidas requieren aprobación en la Diputación Permanente del Congreso. La tensión entre PSOE y Sumar persiste por propuestas no consensuadas, como el registro horario y la prestación universal por crianza.

El Gobierno está apurando el tiempo que le queda antes de las elecciones y, para ello, ha traído de vuelta los martes sociales del Consejo de Ministros. Esta semana, las protagonistas han sido las subidas del salario mínimo y de los salarios de los funcionarios, aunque las últimas iniciativas anunciadas por el PSOE en su programa electoral, suscitan preguntas sobre otras posibles medidas.

"Me complace anunciarles que este martes el Gobierno ha aprobado la subida del SMI para el año 2027", ha declarado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ahora, el salario mínimo de los españoles subirá 65 euros al mes, hasta alcanzar los 1.286 euros mensuales. "Creo que ha merecido la pena (...) ir en la dirección opuesta a la ortodoxia económica, a muchos economistas, (...) que decían que íbamos a hundir la economía española", ha defendido Yolanda Díaz.

Se trata de una medida que, aunque aplaudida por los principales sindicatos, el presidente de los empresarios tacha de "electoralista". "Creo que está fuera de plazo y fuera de todo que el Gobierno, cuando ha disuelto las Cortes y el Parlamento, se dedique a hacer dos Consejos de Ministros a la semana para hacer campaña electoral", ha criticado Antonio Garamendi.

El Gobierno también ha aprobado una subida de 4,5% en el salario de los funcionarios. El ministro Óscar López la ha justificado en que fue una medida acordada previamente. "Saben ustedes que hace más de un año alcanzamos un acuerdo con todos los sindicatos para elevar los salarios en 11 puntos en cuatro años. Y estaban pactados los tramos", ha esgrimido.

Ahora, las medidas tendrán que ser aprobadas en la Diputación Permanente del Congreso. La pregunta ahora es si también se aprobarán otras iniciativas de Sumar que llevan tiempo en un cajón como, por ejemplo, el registro horario o la prestación universal por crianza.

Tensión entre PSOE y Sumar

Saiz ha planteado esa posibilidad, pero fuentes socialistas han dejado claro en privado que no va a ocurrir, a pesar de que lo han incluido en su programa electoral.

Según han expresado a laSexta, no está encima de la mesa la posibilidad de que ninguna de esas dos medidas se incluya en el Consejo de Ministros porque nunca ha habido consenso entre socios en torno a ellas. Este bloqueo a las propuestas de Sumar, ahora apropiadas por el PSOE, ha provocado una cierta tensión en el Consejo de Ministros.

"Yo lo que dije es que no daba crédito que el PSOE llevase en su programa electoral el registro horario (...). Lleva listo el reglamento encima de la mesa, de mi mesa, todo un año", ha criticado Díaz.

Saiz ha defendido reivindicar "que las fuerzas de izquierdas nos pongamos de acuerdo con medidas de progreso para mejorar el bienestar de la ciudadanía".

Por su parte, la ministra de Trabajo ha insistido en que "yo no he dicho nada de si nos copian o no nos copian. Que ojalá... Si nos copian bien, (...) pero sí que quiero decir seriamente es que se realizan dos millones de horas extraordinarias a la semana sin retribuir en mi país (...) y que ese reglamento está listo para poder ser aprobado".

Su compañera socialista ha respondido que "el Gobierno está haciendo en tiempo y forma lo que estamos haciendo. En ese compromiso por revalorizar pensiones y con subir el SMI", sin entrar más en la cuestión del registro horario.

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